Il grande ex Ennas «Qualità e personalità È come nell’86/87»  

Sassari. «La Torres attuale mi ricorda come personalità quella che conquistò la C1 nel 1986/87 e fece poi due ottimi campionati. L’entusiasmo che si respira mi fa tornare i brividi»: così Roberto Ennas, attaccante della formazione di fine anni ‘80, la più amata dalla tifoseria. L’ex attaccante segue sempre la squadra dove ha militato per cinque stagioni e firmato 42 reti.

Sul momento strepitoso dice: «Lucchese e Carrarese sono le migliori che abbiamo visto a Sassari e la squadra ha vinto. La differenza? L’anno scorso non c’è stato il tempo di programmare la stagione, quest’anno sì e la squadra è competitiva. Quando il mister si gira in panchina ha alternative, chi entra dà l’anima e sette vittorie di fila non arrivano per caso». Anche la vittoria contro la Lucchese ha confermato le caratteristiche della Torres di questa stagione: «C’è un mix di qualità, cinismo e soprattutto spirito di squadra. La Lucchese è partita forte nei primi venti minuti e poteva passare in vantaggio: ha preso una traversa e il nostro portiere ha fatto una bella parata. Poi alla prima occasione Fischnaller ha segnato da attaccante vero, andando ad anticipare tutti sul primo palo».

Alla domanda su eventuali similitudini con la Torres dei suoi tempi, risponde: «So che c’è un gran bello spogliatoio e questo è un segnale, un valore aggiunto. Per il resto il calcio è cambiato, oggi ci sono più ritmo e più studio delle situazioni tattiche. Certo è che vedere così tanta gente allo stadio che fa il tifo dal primo all’ultimo minuto dà i brividi. Il gruppo convince perché ha un leader in ogni reparto e non è detto che sia un leader che urla. Ad esempio Giorico è silenzioso, ma è un riferimento a centrocampo e dà i tempi alla squadra». Il futuro è comunque roseo secondo Roberto Ennas: «L’altra cosa che mi piace della proprietà è che non ha fatto grandi proclami, lavora in silenzio, ma ha tirato su una macchina da guerra che nel medio e lungo termine darà grandi soddisfazioni. Sognare è lecito, chissà che non arrivi l’impensabile».

