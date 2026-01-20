Il grande esercito del volontariato 

Il volontariato ad Isili è quanto mai attivo e sono tantissime le persone che prestano il loro tempo per donare un aiuto, per regalare un sorriso e soprattutto per contribuire al bene della comunità. Si tratta soprattutto di associazioni che hanno coinvolto persone dei paesi limitrofi come nel caso della Protezione civile, dell’Avo (associazione volontari ospedalieri), delle associazioni dei carabinieri e della polizia penitenziaria in pensione. «L’attività che svolgono è ovviamente preziosa per la comunità e per l'amministrazione comunale - ha detto il sindaco Luca Pilia – collaboriamo costantemente e in maniera proficua con tutte le associazioni del paese, che svolgono un importante lavoro a favore dei nostri concittadini».

Protezione civile

Dal 2017, data della sua costituzione, la Protezione civile Sarcidano oggi arriva a contare 261 soci operativi e sostenitori. Nata dalla determinazione del primo presidente Giuseppe Zedda con l’intento di creare un’associazione che contribuisse concretamente all’emergenza degli incendi che in quegli anni stavano devastando il nostro territorio. Nel corso del tempo le operatività si sono ampliate e così i volontari sono oggi impegnati in altri ambiti di emergenza quali il rischio idrogeologico, ricerca dispersi, supporto nelle manifestazioni e sostegno alla comunità.

Le attività

«Particolare attenzione – ha detto l’attuale presidente Antonella Cuccu – abbiamo rivolto anche alla prevenzione e sensibilizzazione attraverso le giornate informative del Progetto Nazionale “Io Non Rischio” e partecipando al progetto “Anch’io sono la Protezione Civile” rivolto ai più giovani». L’Avo ha una storia ancora più lunga che parte nel 2005 grazie all’isilese Giorgina Orgiu. Scopo dell’associazione era quello di poter lavorare in corsia accanto ai pazienti, per aiutare, dare ascolto o solo fare compagnia. Il Covid ha cambiato alcune cose come l’ingresso in corsia, ma l’Avo ha continuato ad organizzare corsi, a prestare la propria collaborazione per i vaccini, per consegnare la spesa, per fare una telefonata a chi è solo. Lo stesso impegno è stato profuso dalle associazioni dei carabinieri e della polizia penitenziaria in pensione. È attiva in paese anche la Caritas parrocchiale vicina alle famiglie più bisognose e soprattutto nei periodi di festa quando le difficoltà si fanno più pesanti. .

