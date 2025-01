«Il grande dono del nostro Marco»

“Hai visto mamma che bella cosa?” Un pomeriggio qualsiasi, le confidenze con la mamma, le risate, la tv accesa e, tra le tante storie, quella che improvvisamente cattura l’attenzione: una storia sulla donazione di organi. Gli occhi di suo figlio interessati e limpidi, occhi di bambino. Lo sguardo risoluto, l’immobilità perfetta di quel momento “Sì, Marco, hai ragione, è davvero una bella cosa dare la vita”. Pochi mesi dopo, a causa di un incidente stradale, a soli 14 anni, Marco Dessì, di Assemini, diventa un donatore.

Il dolore e la speranza

«Siamo stati chiamati alla donazione in un momento molto tragico», racconta a 17 anni di distanza Anna Lidia Usai: «In ospedale la prima reazione è quella del rifiuto della morte. Io non potevo rinunciare alla speranza di sapere mio figlio vivo. L’idea della morte di un figlio non è razionale: il cervello non la capisce e il cuore non la sostiene. Ero arrabbiata. Poi il medico mi disse: “Marco non c’è più ma c’è un bambino di otto anni, ha bisogno di un cuore per continuare a vivere”. Solo allora, improvvisamente, ho ricordato», prosegue la mamma di Marco. E la voce si incrina: «Ho ricordato quel momento, ho rivisto lo sguardo di mio figlio mentre mi diceva “H ai visto mamma che bella cosa?” Aveva un grande cuore, Marco . Ho pensato che dovevo fare quello che lui avrebbe voluto e non ho avuto dubbi: la sua volontà ha prevalso e abbiamo dato il consenso. Era così, nostro figlio: un bambino allegro, un gran chiacchierone, attento ai problemi delle persone, generoso, empatico, altruista, sempre contento. Ha vissuto bene i suoi anni».

Marco Dessì ha perso la vita a 14 anni ma prima aveva espresso la sua volontà piena dicendo sereno che si, la donazione è una cosa bella. Perché è così che i bambini chiamano le cose importanti, quelle necessarie. E lo aveva detto alla mamma affinché ricordasse, lei, cosa è giusto fare. Efisio e Anna Lidia hanno fatto la cosa giusta salvando la vita a un bambino di 8 anni e a tre ragazzine di 14, l’esatta età di Marco.

Percorso di vita diverso

Roberto Simbula è responsabile regionale dell’Aido Sardegna e responsabile del Gruppo Comunale Aido Assemini intitolato a Marco Dessì: «Nelle scuole con i ragazzi facciamo il lavoro più bello: hanno la sensibilità e la capacità di capire l’importanza del dono, sono loro poi a portare il messaggio in famiglia».

«La vita non torna indietro di un secondo e bisogna trovare un senso al dolore»: Efiso Dessi parla guardando la moglie. «Abbiamo capito che Marco aveva un percorso di vita diverso sulla terra. La scelta di donare gli organi ha dato luce a quattro famiglie. Pensiamo spesso a quei ragazzi: preghiamo e siamo felici per loro. Ma la donazione ha anche curato il nostro dolore e abbiamo iniziato a vedere tutto in maniera diversa. Prima avevo paura di perdere Marco, adesso non più».

Le giornate di sensibilizzazione e informazione organizzate dall’Aido sono feste di vita: per la più recente, ad Assemini, a fine novembre, l’Eliana Faber 4rtet ha suonato De André. C’erano i volontari instancabili, c’era Roberto Pettinao, direttore in pensione del Centro regionale trapianti e divulgatore appassionato: «È molto più probabile nella vita che ciascuno di noi possa diventare un ricevente piuttosto che un donatore», il suo messaggio. I genitori di Marco sorridevano ascoltando De André: come i poeti, anche loro conoscono il segreto dell’immortalità e il coraggio del dono che vince la morte. Non è necessario invecchiare per capire la vita: anche i bambini di 14 anni lo sanno. “ Sì, Marco, hai ragione, è una bella cosa dare la vita”.

