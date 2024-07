Il grande dolore di amiche e compagne di scuola 

«Siamo sconvolte per la morte di Francesca. In questi giorni abbiamo sperato di poterla riabbracciare presto, ma purtroppo non la rivedremo più». Elmas è ancora sotto choc per la morte di Francesca Deidda. La 42enne era molto conosciuta in paese. Tre le sue compagne di scuola c’era anche la sindaca Maria Laura Orrù. «Dobbiamo interrogarci sul perché ci sia una escalation così importante di violenza sulle donne e sulle persone più deboli e fragili della società – commenta la prima cittadina – come Comune abbiamo messo in campo diverse misure di sensibilizzazione e sostegno con l’apertura anche di un centro antiviolenza grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio. Mi confronterò con gli altri sindaci per promuovere una giornata comune in ricordo di Francesca e per riflettere su quanto accade». Sconvolta e incredula anche Ilaria Zuddas, coetanea della donna morta. «Francesca è stata una delle mie prime amiche, compagna delle elementari e medie. Con lei le prime confidenze e i primi amori, poi con il tempo le strade si sono divise. Un abbraccio fin lassù stellina». Anche Francesca Manis è triste: «Sei libera ora di alzarti in volo tra le nuvole, leggera senza i demoni della vita terrena. Sono vicina all’ennesima donna vittima di femminicidio». Non rilascia dichiarazioni una collega di lavoro di Francesca Deidda che contattata telefonicamente afferma: «Non me la sento, non sono in grado di dire niente».

RIPRODUZIONE RISERVATA