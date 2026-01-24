Il grande cuore di Sinner 

Per ottenere la diciassettesima vittoria di fila agli Australian Open, Jannik Sinner è dovuto ricorrer a tutte le proprie doti: pazienza, resilienza, carattere, sofferenza e naturalmente tecnica sublime. Ha dovuto lottare contro il caldo (tale da far decidere a metà del match la chiusura del tetto secondo il nuovo Heat Protocole), contro i crampi e, naturalmente, contro lo sfrontato americano Eliot Pizzirri. Il coetaneo (24 anni) del Connecticut è stato capace di inchiodare il numero 2 del mondo su un parziale di 6-4, 3-6, 3-1 che, alla comparsa dei crampi, avrebbe potuto far temere il dramma sportivo per l’altoatesino. La chiusura del tetto ha indubbiamente aiutato Sinner, che il resto l’ha fatto da solo, infilandosi nelle creme (anche mentali oltre che tecniche) dell’avversario per costringerlo alla resa in quattro set e 3h45’ di gioco, la seconda vittoria più lunga di una carriera che l’ha visto soccombere nei match di maggior durata. Non è un caso se Sinner, al termine, abbia voluto rivolgere i primi complimenti all’avversario, augurandogli il meglio per la carriera.

Verso il derby

La giornata precedente era stata molto negativa per l’Italia e in parte è continuata con la sconfitta delle olimpioniche del doppio: Sara Errari e Jasmine Paolini sono uscite di scena per mano della aussie Kimberly Birrell e Talia Gibson (6-3, 3-6, 7-6), con un tie-break finale di 10-8. Ma, a parte questo, è stata una giroanta radiosa per i colori azzurri, dato che per la prima volta in Australia avremo tre rappresentanti negli ottavi del singolare maschile. Uno è sicuro di raggiungere i quarti, perché domani è in programma il derby tra Sinner (mai sconfitto nei 16 confronti con i connazionali a livello Atp) e uno scintillante Luciano Darderi. L’italiano d’Argentina (attuale numero 25 del mondo) si è qualificato per gli ottavi battendo in quattro set il russo Karen Khachanov (n.18) col punteggio di 7-6, 3-6, 6-3, 6-4 in quello che sinora è probabilmente il più importante successo in una carriera peraltro già ricca, con 4 tornei Atp vinti. Per lui è sicuro almeno il salto al numero 23 Atp.

Lorenzo solido

Chi sta scalando il paradiso tennistico è invece Lorenzo Musetti, che al momento si proietta al numero 1 di quella classifica Atp che non tiene conto dei due “extraterrestri” Sinner e Alcaraz. Ieri il carrarino, partito come numero 5 del mondo, ha domato un cliente pericolosissimo come il ceco Tomas Machac (24 Atp) con il punteggio di 5-7, 6-4 6-2, 5-7, 6-2 in poco meno di quattro ore e mezza di giocp per ottenere i primi ottavi a Melbourne. Lì incrocerà il ritrovato statunitense Taylor Fritz (9 Atp, in risalita) che ha battuto il due volte campione degli Open, il quasi quarantunenne svizzero Stan Wawrinka per 7-6, 2-6, 6-4, 6-4. «Ero preparato a lottare fino alla fine, sapevamo che ci aspettava una giornata molto calda. All'inizio non trovavo ritmo nello scambio, ero lontano dal campo. Ma ho mantenuto un'ottima mentalità e grazie a una grande condizione fisica sono riuscito a girare la partita», ha detto, scherzando: «Nel primo set a un certo punto servivo come mia madre (ti voglio bene, mamma...) ma sono riuscito a ritrovare il mio movimento, a non andare di fretta, anche grazie a un lancio di palla più alto». Anche qui, l'ultima parte del quinto set si è giocata con il tetto chiuso: «È stato molto meglio, ma giocavamo già da quattro ore. Entrambi siamo riusciti a tenere un livello di atletismo molto alto, Tomas si muove benissimo, ho trovato un modo per batterlo ed è la cosa più importante», ha concluso.

Per quanto riguarda gli altri match, solidoi successi in tre set per Novak Djokovic su Botic Van De Zandschulp e per Ben Shelton sul monegasco Valentin Vacherot. Nella notte è tornato ion campo Carlos Alcaraz (con Tommy Paul), dall’alba impegnati Medvedev, Zverev e Bublik. Tra le donne, si ritira Naomi Osaka, in non perfette condizioni.

