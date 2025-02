Il grande crollo dell’Isili, dal titolo Over alle retrovie 

Dopo il primo successo due turni fa nel torneo Over, per la Polisportiva Isili è arrivata una nuova sconfitta, la decima di una stagione stregata. Giorgio Pistis, centrocampista e capitano della squadra allenata da Renzo Casu, prova a spiegare il momento di una squadra, che solo due anni fa ha vinto il titolo di categoria. «Abbiamo dei fuoriquota che non ci hanno dato una grossa mano. La nostra età media è più alta rispetto alle altre squadre e abbiamo diversi indisponibili, non sempre possiamo contare sul nostro capocannoniere Cordella. Ci alleniamo poco. Le partite ce le giochiamo sempre: ci manca il gol, anche per un po’ di sfortuna non ci gira bene quest’anno».

Un’analisi lucida e onesta quella del 52enne, originario di Nuragus ma isilese d’adozione, che fotografa perfettamente il momento dei rossoblù, penultimi in classifica. «Ci manca sempre qualcosa, ma abbiamo dimostrato anche nell’ultima partita con la Monreale di essere vivi. Perdevamo 3-0 e non abbiamo mollato, mancando di poco la rimonta. A parte col Real Putzu, che è la squadra più forte, non abbiamo mai demeritato. Anche con la Stella Rossa Villacidro il risultato è stato bugiardo».

Missione (im)possibile

L’ex giocatore di Nuragus e Genoni, dove ha militato tra Prima e Seconda categoria prima di indossare i panni di Amatore, non si arrende. «Certo non sarà facile entrare tra le prime otto. Dieci punti da recuperare sono tanti. Dovremo vincere almeno le prossime tre partite e sperare che le altre non corrano. Continueremo a lottare per centrare i playoff». Con sette turni da disputare ancora tutto è possibile: la Polisportiva Isili è decima con cinque punti e sabato è attesa dallo scontro diretto in casa con il Sant’Andrea Frius. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per iniziare la scalata. «L’importante è divertirsi, al di là di tutto», conclude Pistis.

