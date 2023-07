Il grande clarinetto di Simone Simonelli 

A contatto con il primo clarino del teatro La Fenice di Venezia grazie alla sua masterclass, poi il concerto di stasera all’Istituto dei ciechi con lo stesso maestro Simone Simonelli. Appuntamento d’eccezione per gli amanti della musica, alle 19, nel cortile di Palazzo Falqui, in via Nicolodi 1. Sul palco, tra gli altri, c’è Simonelli. protagonista del Concerto di Capodanno trasmesso su Raiuno. Il primo clarino veneziano è il protagonista della masterclass con i clarinettisti cagliaritani e di tutta la Sardegna, organizzata dall’Accademia musicale “Fannie” di Cagliari in collaborazione con l’associazione “Matè & solisti lucani”. Coordina il progetto la pianista Cinzia Casu con il clarinettista Marco Demurtas.

Stasera, all’Istituto dei ciechi, il concerto organizzato dal commissario, Maurizio Porcelli. Si esibiranno nella prima parte i Solisti Lucani con Silvia Grasso e Sara Signa al violino, Anna Maria Losignore alla viola e Veronica Fabbri al violoncello. Ma si potrà ascoltare anche il virtuoso del clarinetto: Simone Simonelli sarà subito dopo sul palco assieme al quartetto d’archi per eseguire il quintetto KV581 di Mozart. Lo stesso Simonelli si esibirà di seguito anche in duo con Marco Demurtas al corno di bassetto. Eseguiranno il Concertpiece numero 2 dell’opera 114 di Mendelssohn nella riduzione cameristica scritta dallo stesso Demurtas.

I Soliti Lucani sono un quartetto formato da autentici campioni della scuola d’archi italiana e attivo nel panorama concertistico italiano e internazionale. Si esibiscono come solisti e anche come componenti delle più importanti compagini orchestrali come la Filarmonica della Scala di Milano, del Regio di Torino e del Petruzzelli di Bari.

