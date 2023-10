“Il grande carro” Philippe Garrel firma una pellicola così elegante e così personale 

Felicemente accolto all’edizione numero 73 del Festival di Berlino, “Il grande carro” riunisce la famiglia Garrel sotto l’ala esperta di Philippe, chiamato a dirigere i propri figli Esther, Lena e Louis per indagare sulle dinamiche relazionali che alla cura degli affetti contrappongono il raggiungimento dei propri sogni. In una famiglia di artisti burattinai il padre si occupa dell’associazione dall’allestimento fino al debutto in scena. Oltre ai tre figli fa parte del nucleo anche la nonna, che allieta le giornate con racconti da giovane ed impetuosa reazionaria. Alla compagnia si unisce presto Peter, spinto dal desiderio di sfondare nella pittura e datosi al teatro dei burattini pur di sbancare il lunario. A seguito di una replica, il padre avverte un malore; la famiglia si trova improvvisamente paralizzata e molte cose cominciano a cambiare nel loro regolare corso. In un quadro parentale dall’emotività discreta la voce narrante ci assiste delicatamente, lasciando che gli eventi si manifestino con spontaneità e senza strappi improvvisi. Ad una regia essenziale si associa la scelta vincente di far risaltare i suoni ambientali, fungendo quasi da accompagnamento tra gli sguardi e gli scambi di battute degli interpreti. I momenti di massima intensità acquistano verosimiglianza nella loro riservatezza, come avviene quando i momenti più dolorosi richiedono un maggior contatto e scrupolo verso se stessi.

Un delicato punto di vista per scoprire, oltre al valore dei legami, quanto il lavoro compiuto da una sola persona sia capace di influenzare enormemente le scelte di domani e le persone intorno a noi (g.s.).