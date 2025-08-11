Il grande caldo ferma i lavori nel quartiere Ateneo 

Pausa per i lavori nel nuovo parco nel quartiere Ateneo a Sestu, il cui ingresso si trova in via Stoccolma. Le opere erano partite ad aprile con l’obiettivo di riqualificare un’area tra i palazzi dove parcheggiavano le auto e c’era solo qualche gioco arrugginito.

Ma da alcuni giorni nel cantiere non si vedono operai e sul cartello all’ingresso non c’è una data di fine dei lavori, facendo preoccupare i residenti. Le spiegazioni arrivano dall’assessora comunale al Verde pubblico Roberta Argiolas: «I lavori sono temporaneamente sospesi per garantire la sicurezza degli operai in un periodo di caldo estremo, ma soprattutto c’è un ampliamento del progetto».

Una variazione al bilancio ha destinato infatti 60 mila euro all’area. «Permetterà di realizzare un parco attrezzato e completo, che comprenderà percorso pedonale con sasso lavato, nuove alberature e arbusti, un’area relax con panchine, un’area attrezzata per lo sport all’aperto, illuminazione pubblica».

Un cambiamento importante per Ateneo, l’unico quartiere senza verde pubblico finora: «Siamo consapevoli del disagio, ma l’attesa sarà ripagata da uno spazio verde più bello, funzionale e accogliente». Quando? «Entro l’autunno», è la promessa.

