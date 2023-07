Il grande boulevard  con spazi verdi dedicati allo sport 

Il 27 marzo scorso è decollata, non senza polemiche, la prima parte del progetto con l’apertura del cantiere per la realizzazione della grande piazza sul mare alberata che va da piazza Matteotti a piazza Deffenu, e la trasformazione via Roma in un grande boulevard ricco di verde (oltre 200 alberi), chioschi e spazi per lo sport e giochi per i bambini.

Il progetto realizzato dall’archistar Stefano Boeri prevede il restringimento di due corsie sulla viabilità principale per estendere lo spazio pubblico della città fino al mare. Per il progettista, di fondamentale importanza dell'utilizzo e riciclo dell'acqua piovana proprio per mantenere il porto sempre verde. Prevista anche la "Piazza sul Mare": spazio pubblico fruibile per tutti, in continuità con il viale alberato, con campi sportivi (nella nuova "rambla dello sport"), aree ricreative e dehors per la sosta e il relax.

Tra i suggerimenti anche una passerella di collegamento da piazza Ingrao con il porto vecchio, rinnovato nelle sue strutture primarie, e un transit hub intermodale vicino alla stazione. La prima parte del progetto è quella che riguarda piazza Matteotti e via Roma.

