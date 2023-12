Il grande amore dei tifosi 

Una sconfitta sotto l’albero, a Verona, che ancora brucia, un terzultimo posto in classifica con appena 13 punti in diciassette partite giocate. Ma l’amore dei tifosi va oltre e quando il Cagliari, a tre giorni dalla sfida-salvezza con l’Empoli, chiama, la sua gente risponde. E così, mentre la Domus fa registrare l’ennesimo “sold out” dell’anno, in pochissimo tempo i posti disponibili nella tribuna del campo 1 del Crai Sport Center sono andati esauriti. Anche se solo per un semplice allenamento con partitella in famiglia, quello che ieri Ranieri ha diretto davanti a oltre 500 persone. Sugli spalti anche tanti giovanissimi, che hanno sfruttato le vacanze natalizie per vedere da vicino i loro beniamini.

Cuori rossoblù

C’è il bambino che si chiede se quel signore lì sia proprio Ranieri, perché «di solito è elegantissimo, questo invece ha una tuta». E poi c’è la supertifosa che chiama Pavoletti sotto la tribuna e gli chiede di sposare tutti, non solo l’amata Elisa. Ma soprattutto ci sono applausi e incoraggiamenti per tutti, perché il Cagliari si ama sempre, certo, ma soprattutto ora, nel momento del bisogno.

Chi si rivede

La squadra entra in campo e dalla tribuna parte il primo caldo applauso. Durante la fase di riscaldamento in gruppo si rivede Capradossi, che poi andrà a inanellare giri di campo con Goldaniga, Nandez e Prati. Niente di preoccupante per i tre, che seguono una personale tabella di marcia. Sul campo adiacente c’è anche Rog, che corre in scarpe da tennis nel suo ennesimo lungo percorso di recupero. In palestra lavorano Radunovic e Desogus e così l’unico assente è Shomurodov. Ranieri divide il gruppo in due squadre, dando il via a una partitella a tutto campo da 20 minuti per tempo. Da una parte, con la maglia rossa, ci sono Scuffet in porta, Di Pardo, Obert, Wieteska e Augello in difesa, Viola e Deiola in mediana e, davanti, Pereiro e Luvumbo sugli esterni, con Lapadula e Pavoletti di punta. Con la pettorina gialla, invece, Aresti tra i pali, Zappa, Dossena, Hatzidiakos e Azzi sulla linea difensiva, Makoumbou e Sulemana in mezzo, Oristanio, Mancosu e Jankto a sostegno di Petagna.

Nella prima frazione va a segno Luvumbo, con un sinistro in diagonale, e subito dopo pareggia Jankto, con una zampata sotto porta. Ranieri dà le sue indicazioni, scuote Zito (quanto peserà la sua assenza durante la Coppa d’Africa) e chiede intensità e compattezza fino all’ultimo secondo. Poi, al fischio di chiusura, tutti i rossoblù si fermano a firmare autografi e scattare foto con i tifosi. Una giornata rossoblù, il modo migliore per preparare una gara con l’Empoli che il Cagliari deve solo vincere.

