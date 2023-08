«Il granchio blu? Lo combattiamo mangiandolo» 

«Il granchio blu? L’altro animale più vorace è l’uomo, quindi la cosa migliore che possiamo fare è mangiarlo». Non ha dubbi Nicola Vacca, forse il primo ad aver inserito il temuto crostaceo nel menu.

L’idea

Proprietario e chef del ristorante “Il magazzino dello spirito” di Sant’Antioco, oramai non ha più dubbi sulla genuinità, la prelibatezza e la qualità del prodotto. Il granchio blu è uno dei protagonisti della sua cucina. «Adesso fa tendenza parlarne, suscita curiosità, ma noi già da diversi anni lo proponiamo con ottimi risultati. Prima di utilizzarlo in cucina, mi ero documentato. L’imbeccata me l’aveva data un collega con il quale avevamo parlato della versatilità del prodotto – dice Nicola Vacca – e soprattutto del fatto che è un prodotto stabile, vale a dire che in cucina lo si può utilizzare durante tutto l’anno. Infatti, la sua caratteristica è quella di mantenere lo stesso gusto quando depone le uova ma anche negli altri periodi. La differenza la fa quello che mangia, così come per tutti gli animali: il gusto deriva da ciò di cui ci nutriamo».

Il costo

Per contribuire ad alleggerire i termini dell’invasione, lo chef Vacca ha la sua ricetta. «Bisogna attrezzarsi per pescarlo, cucinarlo e naturalmente mangiarlo: tutta questa pubblicità, peraltro negativa, sta determinando l’aumento della richiesta ma anche del prezzo. La domanda lo fa crescere. Noi abbiamo mantenuto lo stesso prezzo che mediamente per un piatto al granchio blu va dai 10 ai 14 euro, a seconda che si tratti di un antipasto o di un primo». Un menu variegato del quale il granchio blu è protagonista in diverse varianti. «Noi lo proponiamo come granchio a insalata, bollito con olio e limone, oppure alla catalana, ma facciamo anche la fregola sarda e gli spaghetti al sugo di granchio blu. Sono i clienti a darci il feedback positivo. Piace parecchio, tant’è che i colleghi che lavorano in importanti strutture alberghiere della Sardegna mi confermano che anche loro con questa tipologia di proposte stanno ottenendo un grande successo».

In laguna

Nel frattempo, in mare e in laguna, il granchio blu sta vincendo la lotta col granchietto sardo. «Mangia tutto, ecco perché bisogna attrezzarsi per la pesca e il mondo della ristorazione può essere d’aiuto nel determinare la diminuzione di questo esemplare che fa la muta diverse volte all’anno e deposita milioni di uova – aggiunge Nicola Vacca – non bisogna guardare al fenomeno come se fosse un evento negativo. Bisogna invece affrontarlo apportando soluzioni. Il granchio blu ha delle caratteristiche importanti e rappresenta una risorsa sulla quale lavorare, nella pesca, nella ristorazione e potrebbe essere sbocco occupazionale per il nostro territorio da tempo alla ricerca di alternative economiche per il proprio futuro». Per i pescatori della laguna, nonostante il granchio blu distrugga gli attrezzi da pesca e attacchi le altre prede, rappresenta un boccone prelibato che in tanti stanno cominciando a gustare.

