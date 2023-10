Il granchio blu ha preso casa 

Le partenze dal porto di Cala Gonone si susseguono. La squadra di 5 speleo-sub, con in testa Andrea Marassich, da settimane sta monitorando il luogo-simbolo, le Grotte del Bue marino. «Conosciamo molto bene quelle cavità, ma non pensavamo certo di trovare il granchio blu, oltretutto a circa 500 metri dall’ingresso della grotta - afferma Marassich -. Ecco perché abbiamo subito allertato i ricercatori. Lo abbiamo notato sia nel ramo nord sia in quello di mezzo». Una scoperta che inquieta, capace di far sobbalzare pure l’esperto biologo molecolare, Fabio Stoch: «Siamo davanti a una grave minaccia per l’ecosistema, perché il granchio blu è un predatore. Dalle lagune alle grotte: nessuno se lo aspettava».

La scoperta

Gli uomini della Società speleologica italiana anche nella mattinata di ieri hanno battuto quell’insenatura così ricca di fascino e storia. Dove in passato si sbandierava con orgoglio la presenza della foca monaca, adesso ha fatto capolino il granchio blu. Tra lo stupore generale. «Tanto per cominciare posso affermare che questo è il primo anno che si iniziano a osservare i granchi blu nel golfo di Orosei - puntualizza Marassich -. Dopodiché, era davvero difficile anche solo pensare che si potessero infilare pure in grotta e sopravvivere in un ecosistema così diverso, a ben 500 metri dall’ingresso. Così, abbiamo subito riferito la nostra scoperta ai ricercatori. Il nostro stupore era assolutamente fondato». Fabio Stoch sentenzia: «Sì, non pensavamo che tutto ciò potesse accadere, perché le grotte hanno poche risorse alimentari. Invece, il granchio blu c’è, si adatta anche a questi ambienti e rappresenta una seria minaccia per l’ecosistema. Averlo scovato a una distanza di circa 500 metri ci fa capire quanto possa essere invasivo».

Ecosistema a rischio

Gli esperti non usano giri di parole, assistono quasi impotenti e molto preoccupati alle scorribande della “specie aliena”. «Le grotte sono ambienti fragili, con comunità molto piccole e alquanto particolari - spiega il biologo molecolare, Fabio Stoch -. Se il granchio si riproduce nelle vicinanze, e inizia a invadere questi spazi con costanza, potrebbe causare seriamente degli squilibri all’ecosistema». Stoch prosegue: «Qui siamo davanti a un pericolo serio e concreto. Come molti “alieni”, ha occupato numerose nicchie ancora libere e preda tutto quello che trova. Sostanzialmente, è uno “spazzino”: in condizioni di ristrettezze alimentari va a caccia di organismi morti e di altri detriti. Inoltre, come animale è grosso e può portare a questi sconvolgimenti a livello eco-sistemico».

L’invasione

Un dettaglio allarma i ricercatori, fa trapelare un certo pessimismo. Sì, perché parlare di sporadica o casuale comparsa del granchio blu nelle Grotte del Bue marino oramai appare pressoché impossibile. La specie aliena è stata avvistata in più punti, e a distanze differenti. «Lo abbiamo visto nel ramo di mezzo, poi pure in quello nord», racconta Andrea Marassich: «Ci siamo spinti fino a mezzo chilometro, ne abbiamo incontrato diversi. Mai visto niente di simile in quell’ambiente: stanno cambiando tante cose». Fabio Stoch conclude: «Il granchio blu potrebbe portare all’estinzione di tutte quelle specie endemiche che abitano le grotte. L’habitat delle grotte marine è di interesse comunitario, quindi protetto. Sono molto pessimista, ma abbiamo il dovere di tutelare questi luoghi».