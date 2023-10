Il granchio blu distrugge i ricavi: «Subito gli indennizzi» 

Anche in Baronia e in particolare a Orosei il fenomeno legato all’invasione del granchio blu desta forte preoccupazione nella marineria. Il crostaceo sta infatti provocando una vera e propria distruzione delle specie ittiche autoctone. La questione preoccupa la cooperativa “Il Risveglio di Orosei”, realtà che dà lavoro a un centinaio di persone e garantisce il sostentamento di venti famiglie. I pescatori hanno toccato con mano quanto invasiva sia questa specie da quando circa quattro anni fa è avvistata per la prima volta. Oggi se la ritrovano impigliata nelle reti dove i granchi blu fanno incetta dei pescati. In base a quello che raccontano si è arrivati a catturare 800 chili di granchi blu al giorno denunciando grossissime perdite economiche per il loro settore, quantificate per il solo 2023 in circa 170 mila euro. I pescatori chiedono immediati interventi da parte delle istituzioni e in particolare alla Regione con specifici indennizzi. «Stiamo lavorando per mettere in bilancio ulteriori fondi rispetto ai 10 milioni stanziati a livello nazionale - dice il consigliere regionale Franco Mula - ma non bastano. Bisognerà trovare un antagonista a questa specie, capace di limitarne la diffusione».

