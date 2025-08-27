Il granchio blu devasta la laguna 

Il granchio blu stermina le produzioni, prendendosi gioco del lavoro dei pescatori. Nella laguna di San Giovanni, la situazione con questa specie killer sta diventando ingestibile e ormai è più il lavoro di pulizia delle acque che la pesca. I numeri della sua riproduzione sono impressionanti. Nel 2022 i soci della Cooperativa pescatori Tortolì ne avevano catturato 8,3 chili, nel 2023 la presenza del granchio blu è aumentato del 55mila per cento raggiungendo 4.600 chili. Il lieve calo nel 2024, aveva fatto pensare all’inizio di un tanto atteso decremento, ma nei primi otto mesi di quest’anno la situazione è fuori controllo: finora ne sono stati pescati 11.700 chili: +172 per cento. «Questa crescita esponenziale - afferma Donatella Contu, vicepresidente della Coop fondata nel 1944 - ha avuto un impatto devastante sulla biodiversità locale, in particolare sulle vongole veraci, passate da 5.300 chili nel 2022 a soli 1.000 chili di oggi».

Il fenomeno

La presenza sempre più massiccia del granchio blu è una delle sfumature del cambiamento climatico. «In particolare - osserva Contu - dell’aumento delle temperature, sulle nostre acque e sulla nostra attività di pesca. Dal 2023 a oggi abbiamo assistito a un fenomeno preoccupante: la proliferazione del granchio blu, una specie aliena invasiva che ha trovato nella nostra laguna un ambiente sempre più favorevole, proprio a causa del riscaldamento climatico». Il granchio blu è invasivo, aggressivo, si nutre di tutto quello che trova - vongole, pesci, piccoli crostacei - e, oltre a distruggere l’equilibrio dell’ecosistema, danneggia anche le attrezzature da pesca: bertovelli, reti e nasse. Tutto viene rotto o bucato. In più, smuove il fondale scavando buche per cercare le vongole, rendendo l’acqua torbida e alterando ulteriormente l’habitat.

Orate in aiuto

Negli allevamenti della Coop, i pescatori monitorano i comportamenti del granchio blu tramite un sistema di videosorveglianza: «La situazione - racconta la vice di Luca Cacciatori - si sta evolvendo in peggio: è comparsa una nuova specie di granchio blu, il Portunus segnis, ancora più aggressivo. Stiamo osservando esemplari ibridi, con caratteristiche sia del granchio reale blu che del Portunus segnis». Eppure qualcosa sta cambiando: «Stiamo notando che quando le femmine di granchio rilasciano i loro piccoli dal ventre arrivano le orate che li mangiano. È come se l’ecosistema stesse cercando di difendersi da solo, di bilanciare una situazione ormai fuori controllo».

