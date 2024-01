Campagne a secco in Trexenta, Marmilla e Parteolla. La siccità non dà tregua agli agricoltori. Le precipitazioni di dicembre sembrano lontanissime. E tante produzioni, come grano e colture foraggere, sono a rischio. «I cambiamenti climatici condizionano negativamente il nostro lavoro – raccontano i coltivatori – non ci resta che sperare nelle piogge previste per questo fine settimana».

