Il gran teatro nel paese più minuto 

Il grande teatro nel paese più piccolo della Sardegna. Ancora una giornata di spettacoli e musica, a Baradili, con la XXVIII edizione del Festival Cantiere, organizzato da Progetti Carpe Diem per la direzione artistica e organizzativa di Aurora Aru e Franco Marzocchi. Oggi riflettori puntati su uno dei più importanti attori del teatro di ricerca italiano, Leonardo Capuano, con il suo “Sistema nervoso” va in scena alle 20,30 sul palco dello Spazio Usai, per la prima volta in Sardegna.

Smemorato

Quello di Capuano è il ritratto di un uomo che non ricorda, che cerca di riappropriarsi di pezzi della propria vita, di mettere ordine tra le parti che gli sfuggono. Le conseguenze di questi episodi lo scuotono a tal punto che il proprio sistema nervoso si manifesta come un soggetto autonomo e parlante, con cui dialoga ed entra in relazione, così come con altre presenze che abitano il suo quotidiano. Nella sua folle lucidità ha però la consapevolezza che il suo stato di alterazione sia dovuto non soltanto alla sua condizione personale ma alla sua realtà di uomo, parte di un sistema nervoso globale che è il mondo in cui vive.

“Circo Kafka”

Altro mattatore della serata sarà Roberto Abbiati, attore, musicista e pittore lombardo, protagonista dalle 21,30 di “Circo Kafka”, liberamente ispirato al Processo e prodotto da Teatro Metastasio di Prato per la regia di Claudio Morganti. La sua è una rilettura di un dramma che forse è commedia, un’amara riflessione sulla giustizia ancora attuale dopo un secolo esatto. Lo spazio scenico è un surrogato di circo in cui si sviluppa la storia di K, che si sveglia e trova due poliziotti vicino al suo letto.

Suoni

Ma il sabato del Cantiere si apre alle 19 con il concerto dell’Ada Flocco Quartet : un repertorio di composizioni originali e brani della tradizione jazz rielaborati con nuovi arrangiamenti e sonorità. Un progetto della cantante abruzzese Ada Flocco con Saverio Zura alla chitarra, Canio Cascio al sax soprano e Federico Califano al sax tenore.

La scelta

Sin dal 1996 il Festival Cantiere si sviluppa come un progetto non convenzionale, un contenitore di pratiche di ricerca, sperimentazione e produzione creativa originale e in residenza.“Luogo gentile” è il tema di questa edizione, in programma a Baradili sino a domani, a sottolineare la profonda connessione tra la comunità ospitante e il gruppo di artisti, impegnato a vivere il territorio per un periodo che va ben oltre la presentazione al pubblico degli spettacoli. (red. spet.)

