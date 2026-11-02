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Pitz’e Serra
03 novembre 2026 alle 00:23

Il gran ritorno di Mario Sotgiu, nominato presidente emerito 

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La sua assenza si era fatta sentire. Il Comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu arruola ancora una volta tra i suoi ranghi, dopo un lungo periodo di assenza e dopo il ritiro di qualche anno fa, il vecchio presidente Mario Sotgiu, che riprende il proprio posto alla guida del Comitato.

Sarà presidente emerito affiancato dalla presidente, che resta Donatella Putzolu, e avrà anche il ruolo di gestire le relazioni esterne. «Sono molto contento per questo mio rientro, che suggella il lavoro svolto fin dalla fondazione del Comitato dei quartieri, nel 1998, con l’aiuto del direttivo, tempi che videro nascere il quartiere di Sa Forada e i quartieri limitrofi», dice Sotgiu, che a nome del Comitato lancia «un appello a tutti i cittadini, residenti e non: apriamo nuove iscrizioni per coloro che volessero unirsi a noi. Basterà inviare la richiesta in via Lussemburgo 10».

Poi, il presidente emerito sottolinea l’importanza del Comitato, «un organismo vicino alle persone», ricorda, «che permette di raccogliere osservazioni, proteste e segnalazioni direttamente dal territorio, trasformandole in occasioni di confronto con l'amministrazione comunale». Tra le battaglie del Comitato, oltre alla riqualificazione di Sa Forada, la sistemazione dei bagni al parco Europa. (g.da.)

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