Il gran ritorno del coro Amistade 

È tornato in scena domenica scorsa il coro Amistade Ogliastra, con il concerto di Natale organizzato dall’associazione Su Scusorgiu con presidente Francesca Mereu. Nella chiesa di Villanova guidata dal parroco don Giuliano Pilia, gremita all’inverosimile, si sono alternati il coro Amistade, diretto dal maestro Tonino Arzu, e il gruppo vocale Laeti Cantores di Cagliari, diretto dal maestro Giovanni Schirra. Il primo ha eseguito con molta maestria brani della tradizione natalizia sarda.

C’era molta attesa, non tradita, per il coro cagliaritano che ha incantato il pubblico con il repertorio della tradizione europea con compositori famosi della Francia e dell'Ungheria. «La manifestazione è stata accolta con soddisfazione dalla popolazione villanovese e ha visto la partecipazione di numerose persone giunte anche dai paesi vicini. E’ l’ultima del 2024», ha dichiarato Francesca Mereu annunciando altre iniziative per il 2025.

