Il gran ritorno del Carnevale 

Sabato ritorna il carnevale, giunto alla quinta edizione. Fervono i preparativi per carri allegorici e gruppi a piedi mascherati, mentre il commissario straordinario in Municipio, Bruno Carcangiu, ha firmato un’ordinanza per il blocco del traffico durante la sfilata in maschera e il divieto di bottiglie, lattine e bombolette spray per motivi di sicurezza.

«Saranno un centinaio- dichiara Massimo Scalas (presidente dei “Carristi bugiardi”) - a sfilare per il nostro Circo». «Come vuole la tradizione degli studi carnevaleschi - dichiara Maria Carmela Deidda (presidente Città di Assemini) - nel museo dell’arte etnica internazionale Mei, ospiteremo la mostra “Le molteplici facce del mondo mascherato”». La passione e il divertimento accompagneranno la sfilata e i balli che termineranno con la zeppolata e le premiazioni.

Si partirà alle 15.30 dalla piazza Santa Lucia, poi il corteo seguirà via Cagliari, via Sardegna, via 2 Agosto 1980, fino all’Anfiteatro comunale. Il blocco stradale scatterà dalle 15 nella via Cagliari. (v. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA