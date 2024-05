Il gran ritorno del ballo “de s’arrapicu” 

Il gran ritorno de s’arrapicu. Verrà riproposto nelle piazze di Assemini durante il mese di giugno un ballo tradizionale unico che i quattro gruppi folk presentano ogni volta che l'occasione lo permette: «Sì tratta di un ballo nato sui piedi degli asseminesi, spontaneamente, in piazza, intorno agli anni Cinquanta-Sessanta del ‘900. Davanti alla chiesa di San Pietro in occasione della Pasqua, (poi anche per feste e matrimoni), ai rintocchi improvvisati del campanaro, che non annunciavano né lutto né messa, la gente riconobbe il ritmo del ballo e sotto braccio, danzò al suono de is arrapicus», racconta Luigi Rivoltella, fondatore del gruppo folk "Santa Lucia", memoria storica di questa tradizione.

La passione

«Da allora è stata una specie di abitudine, ritrovarsi in piazza e ballare al suono delle campane animate dal sacrestano. Poi è arrivato Elvio Usala: percussionista appassionato e musicista versatile, ha cominciato a suonare le campane di San Pietro in modo nuovo e quel ballo improvvisato ha preso una cadenza più sicura - aggiunge Michele Deidda, presidente del gruppo folk "San Pietro"- e col tempo c’è stata la proposta di portarlo in piazza ballato proprio dai gruppi folk del paese».

Quei passi nati tra i colori e i suoni della festa si sono trasformati dunque in un pezzo unico grazie ai corpi di ballo folk asseminesi che lo hanno danzato accompagnati sempre da Usala nei giorni di Pasqua, di festa, per Is Pariglias. «La difficoltà per noi - concordano i due presidenti - è stata portarlo nei paesi dove mancava in loco un campanile o un campanaro capace di suonare il ritmo campidanese e quindi spesso, abbiamo dovuto rinunciare: l'assenza di musicisti prestati ai campanili e di campanari, ha fatto il resto. E lo abbiamo trascurato, ma non dimenticato».

La ceramica

Poi la storia di questo ballo ha incontrato l'inventiva di Giovanni Deidda, storico ceramista asseminese, che propose a Usala, 25 anni fa (in un’occasione benefica), di suonare le sue ciotole: «La terra suona bene solo se è stata lavorata e cotta ad arte – dice Deidda – si controlla con piccoli picchiettii delle nocche: e io mi divertivo a tamburellarla. D’altronde esistono, nel mondo, molti strumenti musicali ceramici».

Da qui l’idea di arrapicai (suonare a festa), ma con la ceramica: “campane di terracotta” dunque, capaci di essere trasportate e accordate. Al ritmo giusto poi ci ha pensato Usala, unico a saperle suonare per il ballo. Nessun altro? «Da musicista, sarebbe interessante creare un corso specifico, magari proprio con Usala come maestro per formare una nuova classe di percussionisti e campanari», dice Piero Collu, titolare della scuola di musica Peter's day e padre della “Festa della musica". Sarebbe un corso unico, come questa tradizione asseminese che si rivedrà in piazza proprio negli appuntamenti culturali del prossimo giugno, grazie al suono de is arrapicus di Usala e ai passi dei gruppi folk di Assemini.