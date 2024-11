Il gran ritorno dei The Colvins: nuovo disco perché il punk è vivo 

A distanza di quattro anni dall’ultimo progetto i The Colvins ritornano con il disco “Nothing to write home about” per l’etichetta milanese I Buy Records. Solo l’ultima fatica per l’irriducibile quartetto punk nato nel 2012 in Sardegna, ma ben presto sbarcato sui palchi italiani e internazionali, arrivando a suonare anche con CJ e Marky dei leggendari Ramones, loro idoli fin dagli inizi.

Lo spirito

Come raccontano gli stessi Colvins, «tornare con un nuovo album è stato come ritrovare una parte di noi che un po’ c’era mancata. Questo iato è servito per crescere sia come individui, sia come gruppo, perché la pandemia sembra vicina ma sono già passati quattro anni, quindi ci siamo presi il tempo dovuto per sperimentare. Pensiamo che il nuovo album sia il risultato di tutte le riflessioni ed esperienze che abbiamo affrontato e vissuto in questi ultimi quattro anni nei quali abbiamo capito di essere un po’ più uniti e dunque più attenti ad ascoltarci a vicenda, imparando anche a valorizzare le nostre differenze e a farle convergere in un unico sound».

Il gruppo

Della band fanno parte Alessandro Zanda (basso e cori), Alessio Schirru (batteria), Roberto Pinna (chitarra e voce) e Riccardo Besia (chitarra e cori), ultimo ad essersi aggiunto durante i lavori sull’extended play “Last ride home”, segnando «una svolta nel gruppo anche sotto il profilo dei testi, di cui è autore», spiega la band. Il titolo “Nothing to write home about” non solo è un tributo al secondo album degli statunitensi Get Up Kids, ma è anche «descrittivo dei testi, pessimistici ma comunque riguardanti storie abbastanza comuni: rotture sentimentali, ansie, insicurezze. Cose profonde che fanno parte di ognuno di noi, ma che proprio per questo sono speciali e vanno rappresentate in modo speciale, anche se spesso ci fanno paura. In qualche modo dobbiamo conviverci e guardarle dall’altro lato della medaglia, perlomeno parlandone».

Da Cagliari a Berlino

Registrato a Cagliari, mixato a Brescia e masterizzato a Berlino, il disco respira di una punkeggiante vitalità tra influenze emo e melodiche d’oltreoceano: «Noi non l’abbiamo mai individuato come genere, sicuramente non è il punk alla Ramones. C’è stata un’evoluzione naturale e le sonorità sono sicuramente più mature rispetto a quelle dell’esordio, pur tenendo quell’impronta ruvida che tanto ci caratterizza». Il gruppo ha celebrato al Bodie Art di Cagliari la nuova uscita, suonando per la prima volta le dieci tracce in essa contenute e promettendo altre date in arrivo. «“Last ride home” era il momento del cambiamento, e non poterlo esprimere sopra i palchi ci è dispiaciuto molto: perciò ora siamo davvero entusiasti ed emozionati di condividere tutto questo e non vediamo l’ora che il pubblico possa ascoltarlo. In fase di produzione abbiamo scelto di non fare tante date e di non eseguire il disco dal vivo, quindi c’è tanta attesa per presentare quelli che saranno i brani nuovi». Il disco è disponibile in digitale sulle piattaforme di streaming, con un’edizione in vinile disponibile in copie limitate. L’artwork è opera dell’illustratrice Elena Cabitza.

RIPRODUZIONE RISERVATA