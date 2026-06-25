VaiOnline
Baunei.
26 giugno 2026 alle 01:21

Il Gran Prix e-bike tra i monti e il mare  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Baunei palcoscenico naturale per un evento internazionale senza precedenti. Tra i sentieri che si affacciano sul mare, lo sport trova spazio ormai tutto l'anno. Proprio da questa unione, sabato 27 e domenica 28 giugno, arriva nell'Isola il secondo round della Coppa del mondo e-bike enduro: il Gran Prix of Sardinia FIM. L'evento rappresenta inoltre il finale di "Primavera nel cuore della Sardegna", la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio e Aspen.

Saranno oltre 50 gli atleti provenienti dai diversi Paesi, che si sfideranno in un percorso di oltre 34 chilometri e 1.596 metri di dislivello, tra le prove speciali Locorbu, Scoine, Surrele. Tra i protagonisti figurano il francese Christophe Pourcel, campione del mondo di motocross nel 2006, il britannico Steve Holcombe, quattro volte campione del mondo assoluto Enduro, il neozelandese Hamish Macdonald e l'ex velocista azzurro Giacomo Nizzolo. Attesa anche per il campione del mondo piemontese Eric Anselmo e per il giovane talento di casa, Daniel Pissiu, classe 2010, di Baunei. Ieri mattina la presentazione dell'evento nella sede della Camera di commercio di Nuoro. «Aspen e Camera di Commercio di Nuoro lavorano da trent'anni sulla destagionalizzazione - dice il presidente Aspen Roberto Cadeddu -. La primavera e i periodi di spalla sono ideali per il cicloturismo e per la scoperta del territorio». Per Alfredo Lenzoni di Offroad ProRacing: «L'E-Bike Enduro unisce sport, salute, turismo e sostenibilità. È una disciplina giovane, in forte espansione, che attira sempre più grandi nomi».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza

Quasi 3000 nei centri d’accoglienza «Ma il personale non è sufficiente»

Preoccupano le nuove regole per la struttura ora diventata hotspot 
Roberto Carta
Il caso.

Macomer, Cpr polveriera

Francesco Oggianu
L’integrazione.

Risse e aggressioni, ora si cambia

Sara Pinna RIPRODUZIONE RISERVATA
Giugno bollente

L’Europa nella morsa del caldo In Italia 18 città da bollino rosso

A Milano in 200 bloccati in treno senza aria condizionata 
La richiesta di sospendere l’eurotassa sulle emissioni di Co2 è stata estesa in via preventiva anche ai collegamenti aerei

Sardegna-Corsica, patto contro le Ets: «Stop per 5 anni»

Le due regioni firmano una moratoria: «Per noi il trasporto via mare è tutto» 
Alessandra Carta
Il piano contestato

Cala Finanza, il Comune revoca la delibera

Loiri, l’assessore Biancu lascia. Il vicepresidente Meloni: «Nessun maxiprogetto» 
Andrea Busia
L’arrivo del Qatar.

Villa Certosa cambierà volto

Caterina De Roberto
Il richiamo alla precedente bocciatura della legge sarda sulle aree idonee conferma il caos normativo

Rinnovabili, stop ai ricorsi: la palla al Tar

La Consulta rimanda ai giudici amministrativi le istanze dei colossi dell’energia 
Urbanistica

Piano casa, scontro Regione-Governo

La Giunta: il testo nazionale toglie alla Sardegna le scelte sul territorio 