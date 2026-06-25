Il Gran Prix e-bike tra i monti e il mare  

Baunei palcoscenico naturale per un evento internazionale senza precedenti. Tra i sentieri che si affacciano sul mare, lo sport trova spazio ormai tutto l'anno. Proprio da questa unione, sabato 27 e domenica 28 giugno, arriva nell'Isola il secondo round della Coppa del mondo e-bike enduro: il Gran Prix of Sardinia FIM. L'evento rappresenta inoltre il finale di "Primavera nel cuore della Sardegna", la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio e Aspen.

Saranno oltre 50 gli atleti provenienti dai diversi Paesi, che si sfideranno in un percorso di oltre 34 chilometri e 1.596 metri di dislivello, tra le prove speciali Locorbu, Scoine, Surrele. Tra i protagonisti figurano il francese Christophe Pourcel, campione del mondo di motocross nel 2006, il britannico Steve Holcombe, quattro volte campione del mondo assoluto Enduro, il neozelandese Hamish Macdonald e l'ex velocista azzurro Giacomo Nizzolo. Attesa anche per il campione del mondo piemontese Eric Anselmo e per il giovane talento di casa, Daniel Pissiu, classe 2010, di Baunei. Ieri mattina la presentazione dell'evento nella sede della Camera di commercio di Nuoro. «Aspen e Camera di Commercio di Nuoro lavorano da trent'anni sulla destagionalizzazione - dice il presidente Aspen Roberto Cadeddu -. La primavera e i periodi di spalla sono ideali per il cicloturismo e per la scoperta del territorio». Per Alfredo Lenzoni di Offroad ProRacing: «L'E-Bike Enduro unisce sport, salute, turismo e sostenibilità. È una disciplina giovane, in forte espansione, che attira sempre più grandi nomi».