Il gran poker dell’Arborea 

Arborea 4

Castiadas 1

Arborea (4-3-1-2) : Ullasci, Casu (39’ pt Vargiu), Grinbaum, Cicu, Mascia, Johnson, Mattea (14’ st Fadda), Sperandio (47’ st Oliva), Chappino, P. Atzeni (47’ st Dessì), M. Atzeni (40’ st Pintus). In panchina Petucco, Cotza, Pinna, Cadoni. Allenatore Battolu.

Castiadas (4-2-3-1) : Toro, Dessì, Tamburini (25’ pt Erriu), Chessa, C. Mura (31’ st Sanna), Cannas (40’ st Vargiolu), Sitzia (40’ st Crobe), Ruggeri, Cardia (40’ st Cabras), S. Mura, Mboup. In panchina Pani, Felleca, Trogu. Allenatore Fenza (Dessì squalificato).

Arbitro : Caddeo di Cagliari.

Reti : 17’ pt Mattea, 21’ pt M. Atzeni, 16’ st (r) Cardia, 35’ st Sperandio, 49’ st (r) M. Atzeni.

Note : espulsi per doppia ammonizione Vargiu (Arborea) al 19’ st e Dessì (Castiadas) al 29’ st. Ammoniti Casu, Cicu e Cannas.

Arborea. Con una prestazione da incorniciare l’Arborea si impone 4-1 col Castiadas. Per i padroni di casa, contro la vice-capolista, una delle migliori prestazioni stagionali e una vittoria che permette all’undici allenato da Nicola Battolu di mettersi al sicuro dalla zona pericolosa. Per il Castiadas, invece, una sconfitta che non mette in pericolo la seconda posizione, avendo 4 punti di vantaggio sulla terza (il Terralba F. Bellu).

La cronaca

Le formazioni partono per imporre il proprio ritmo. Dopo una conclusione fuori misura per parte (Cardia per il Castiadas, Paolo Atzeni per l’Arborea), all’8’ Chappino per i padroni di casa fa una precisa sponda per Mattea che conclude trovando pronto Chessa. Al 14’ per gli ospiti iniziativa di Sitzia sulla sinistra, cross teso verso il centro, Ullasci respinge ma nessuna punta ospite ribadisce in rete. Al 17’ si sblocca il risultato: sulla destra Casu trova l’inserimento di Mattea che salta due avversari, si accentra e trafigge Toro. Al 21’ l’Arborea raddoppia con Marco Atzeni che, servito in area dal fratello Paolo, insacca di sinistro. La reazione del Castiadas arriva al 29’ con Stefano Mura che conclude fuori, al 34’ con Sitzia che calcia al volo centralmente da 30 metri e al 42’ con Erriu (palla a lato di poco).

La ripresa

Al 4’ l’Arborea cerca la terza rete in contropiede ma Sperandio calcia sul portiere. Al 9’ risponde Sitzia su punizione, Ullasci è pronto. Al 16’ Mboup e Cicu entrano a contatto in area, l’arbitro fischia il rigore e Chessa accorcia per gli ospiti. Al 19’ espulso Vargiu (doppia ammonizione) per i padroni di casa, ma al 29’ fa la stessa fine Dessì per gli ospiti. Al 35’ arriva il 3-1 dell’Arborea con Sperandio su azione corale. Al 49’ il rigore di Marco Atzeni, doppietta per lui, assegnato per atterramento in area di Sperandio.

