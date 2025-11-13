Il gran pasticcio del lungomare 

In attesa che l’acqua scorra davvero nelle condotte, a Torregrande a muoversi con forza sono le polemiche. Il nuovo lungomare, presentato come il gioiello della riqualificazione costiera, è diventato in pochi giorni il tema più discusso, non solo nelle sedi istituzionali, ma anche ai tavolini dei bar e soprattutto nei social. L’opera da 4,3 milioni di euro, simbolo del rilancio della borgata marina, rischia di essere ricordata per le polemiche di questi ultimi giorni, emerse durante il sopralluogo della commissione Lavori pubblici, sulla presunta mancata predisposizione degli allacci fognari per i futuri chioschi.

La polemica

Il presidente Giuliano Uras aveva sollevato i primi dubbi sulla questione, chiedendo se il progetto avesse previsto gli allacci alla rete fognaria per i nuovi esercizi commerciali. Alla sua domanda, durante il sopralluogo, non sarebbero seguite rassicurazioni da parte dei dirigenti comunali presenti, e da lì si è aperto un fronte di incertezze. «Aspettiamo di capire come stanno davvero le cose, ma per amministrare serve prima di tutto buon senso – ha precisato - Dispiace constatare una certa disattenzione in passaggi che perfino un semplice cittadino noterebbe». A ruota tutti i consiglieri di minoranza hanno presentato un’interpellanza per conoscere «le responsabilità di una lacuna progettuale» e sapere come l’amministrazione intenda rimediare.

Il Comune

A due giorni dal sopralluogo, il chiarimento. «I lavori sul lungomare sono stati realizzati secondo le buone norme di progettazione e tenendo conto del contesto edilizio esistente. Non sussiste alcun errore né di progettazione né di esecuzione dei lavori» precisano i dirigenti del settore tecnico Sara Angius (Sviluppo del territorio) e Alberto Soddu (Lavori pubblici e manutenzioni). «L’asserita mancanza di sottoservizi è assolutamente priva di qualsiasi fondamento – sostengono i dirigenti - Il progetto prevede la realizzazione ex novo della rete delle acque bianche, dell’illuminazione e della estensione della rete fognaria. Non sono previsti gli allacci fognari e idrici dei singoli edifici e chioschi perché non sono interventi di urbanizzazione primaria. Si tratta di opere la cui esecuzione è in capo ai privati». I dirigenti precisano «il collegamento alla rete pubblica è assicurato dalla presenza della rete fognaria sul lungomare ed appositamente prevista in progetto per consentire ai singoli di effettuare l'allaccio, senza dover eseguire opere di demolizione sul lungomare». Soddu e Angius tornano sulla polemica: «La riunione della commissione evidentemente non è stata sufficiente a chiarire i dubbi che legittimamente si potevano avere – si legge in una nota – Quella era una sede idonea a fornire le necessarie delucidazioni». In realtà anche i dirigenti erano presenti ma i chiarimenti non sono arrivati subito.

Preoccupazione anche dagli operatori. «Se c’è stato un errore, non è dell’amministrazione ma dei progettisti» dice Luigi Casu, presidente del Centro commerciale naturale. Per ora, come spiega Giancarlo Manca del chiosco John, si continua con fosse settiche e autospurgo. «Non ci hanno contattato per l’allaccio alla nuova rete, temiamo che i mezzi pesanti non possano passare nelle piazzette».

