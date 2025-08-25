VaiOnline
Tennis.
26 agosto 2025 alle 00:50

Il gran giorno di Sinner 

A New York il numero 1 contro il ceco Kopriva (89 Atp) 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giornata azzurra agli Us Open. Torna in campo Jannik Sinner, che affronta il ceco Kopriva (89 del mondo), dopo la clamorosa uscita di scena a Cincinnati nella finale contro Alcaraz. L’azzurro ha superato qualsiasi problema fisico e gioca da detentore del titolo il suo primo turno.

Se Bellucci ha superato il cinese Shang (111) per ritiro nel corso del quarto set, il derby azzurro fra Passaro e Cobolli è terminato nel corso della notte dopo cinque set. Oggi in campo anche Arnaldi che trova il temibile Cerundolo (19), Musetti affronta il temibile bombardiere francese Mpetshi Perricard (37), mentre Sonego sfida Schoolkate (86), tutti match alla portata dei nostri giocatori, seppure per Arnaldi il passaggio del turno appaia decisamente in salita.

Jasmine c’è

«Sì, è stata una partita positiva. Non era facile, Destanee Aiava gioca un buon tennis e aveva già fatto tre partite. È una giocatrice a cui piacciono molto i campi veloci e sapevo che poteva rappresentare un turno pericoloso. Inoltre, è sempre difficile giocare il primo turno in uno Slam, c'è più tensione e si deve ancora prendere ritmo e confidenza con le condizioni. Ho fatto un po' fatica all'inizio, ma sono contenta di essere rimasta lì nei punti importanti; credo che questa sia stata la chiave della partita», Jasmine Paolini commenta così il passaggio del turno agli US Open: «Mi è piaciuto il livello di gioco che ho espresso, spero di riuscire a proporlo con continuità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Tragedia in casa a Settimo San Pietro: muore bimbo di 4 mesi

Il piccolo sarebbe scivolato  tra la sua culla e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Continuità aerea in crisi, Linate è ancora off limits I sindacati: «Inaccettabile»

Impossibile partire dai tre scali sardi Nessun volo aggiuntivo fino a settembre 
Luca Mascia
Cronaca

Uta, no ai mafiosi «Siamo un’oasi felice»

Sindaco e parroco guidano la rivolta: temiamo le infiltrazioni criminali 
Paolo Carta
Regionali

Caso Decaro, in campo Schlein

Vertice per sminare il veto del candidato governatore su Emiliano e Vendola 
il giallo

Cadavere con la maschera antigas

Mistero sulla fine di un 27enne, forse vittima di una sfida sui social network 