Il gran giorno di Sinner 

Giornata azzurra agli Us Open. Torna in campo Jannik Sinner, che affronta il ceco Kopriva (89 del mondo), dopo la clamorosa uscita di scena a Cincinnati nella finale contro Alcaraz. L’azzurro ha superato qualsiasi problema fisico e gioca da detentore del titolo il suo primo turno.

Se Bellucci ha superato il cinese Shang (111) per ritiro nel corso del quarto set, il derby azzurro fra Passaro e Cobolli è terminato nel corso della notte dopo cinque set. Oggi in campo anche Arnaldi che trova il temibile Cerundolo (19), Musetti affronta il temibile bombardiere francese Mpetshi Perricard (37), mentre Sonego sfida Schoolkate (86), tutti match alla portata dei nostri giocatori, seppure per Arnaldi il passaggio del turno appaia decisamente in salita.

Jasmine c’è

«Sì, è stata una partita positiva. Non era facile, Destanee Aiava gioca un buon tennis e aveva già fatto tre partite. È una giocatrice a cui piacciono molto i campi veloci e sapevo che poteva rappresentare un turno pericoloso. Inoltre, è sempre difficile giocare il primo turno in uno Slam, c'è più tensione e si deve ancora prendere ritmo e confidenza con le condizioni. Ho fatto un po' fatica all'inizio, ma sono contenta di essere rimasta lì nei punti importanti; credo che questa sia stata la chiave della partita», Jasmine Paolini commenta così il passaggio del turno agli US Open: «Mi è piaciuto il livello di gioco che ho espresso, spero di riuscire a proporlo con continuità».

RIPRODUZIONE RISERVATA