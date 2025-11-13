VaiOnline
MotoGp.
14 novembre 2025 alle 00:25

Il gran finale di Valencia  

Bezzecchi difende il terzo posto, tornano Martin e Viñales 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Valencia. Titolo piloti già assegnato con largo anticipo a Marc Marquez e scuderie già concentrate sulla prossima stagione, il motomondiale vola in Spagna per l'ultimo Gran Premio della stagione di MotoGp. Un ritorno a Valencia comunque pieno di significati: lo scorso anno non si corse sul circuito Ricardo Tormo per la terribile alluvione che distrusse il territorio e causò 229 morti. In pista i piloti intanto lotteranno per il terzo posto.

Lotta per il podio

A contenderlo saranno Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. Il primo, pilota dell'Aprilia, può contare sui 35 punti di vantaggio sul torinese accumulati grazie alla vittoria nel Gp di Portimao e al terzo posto il giorno prima nella Sprint. In palio ci sono 37 punti. Tutto è possibile anche se a Bagnaia servirebbe una impresa. Il pilota della Ducati visto in pista negli ultimi appare però in forte difficoltà. Sicuramente ci sarà da divertirsi. Negli ultimi gran premi, ai quali non ha partecipato l'infortunato Marc Marquez, ci sono stati sei vincitori diversi: segno di un grande equilibrio. Per gli spagnoli quest'ultimo Gp ha anche un particolare motivo di interesse.

Grandi rientri

Torna in pista il campione uscente Jorge Martin che a causa dell'infortunio a inizio anno ha, di fatto, praticamente saltato la stagione. Il madrileno dell'Aprilia ha avuto il via libera a rientrare dalla commissione medica. Ma a conferma della stagione tanto travagliata, dovrà scontare in gara una doppia "long lap penalty" una sanzione inflittagli a causa di una manovra giudicata pericolosa che aveva commesso il 27 settembre, al via della gara Sprint del Gp del Giappone nei confronti del compagno di scuderia Bezzecchi. In quell'occasione, Martin riportò la frattura scomposta della clavicola destra e fu costretto a operarsi. Rientra anche Maverick Viñales, mentre Marc Márquez sarà sostituito da Nicolò Bulega.

Verso i test

Il circus, in ogni caso, non si ferma mai. Appena terminato il Gran Premio della Comunidad Valenciana, questo il nome completo, le scuderie inizieranno martedì i primi test ufficiali, fondamentali per la stagione 2026. Freme Bezzecchi che, dopo il terzo posto della classifica mondiale alle spalle dei fratelli Marquez, ha un unico obiettivo insieme all'Aprilia: «Continuare a migliorare per essere in grado di lottare sempre per il vertice con le Ducati. Testa bassa e lavorare». Oggi prove libere alle 10,40 e prequalifiche alle 15. Domani libere alle 10.05 qualifiche alle 10.45 e Sprint alle 15. Domani il Gran premio alle 14.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Camion senza freni, muore schiacciato allevatore di 72 anni

Giacomino Demontis di Buddusò vittima della tragedia a Pattada 
Andrea Busia
L’inchiesta

«I soldi per le coste sarde usati per viaggi privati e per una villa a Capri»

L’accusa: spesi due milioni della Conservatoria Arrestato l’ex direttore Giampiero Sanna 
Matteo Vercelli
Riforme

«Proporzionale puro e più consiglieri»

I partiti rimasti fuori dall’Assemblea chiedono un nuovo sistema elettorale 
Regione

Agricoltura, Satta  non vuole mollare: «Il 20 dal ministro»

L’assessore: al settore serve continuità Ma Agus è pronto a subentrare già oggi 
Roberto Murgia
Ambiente

Lago in secca, affiora il passato

Is Barrocus ai minimi: acqua potabile a rischio in 60 paesi 
Sonia Gioia
Scuola

Dettori, i primi gloriosi 160 anni

Nato come Regio liceo, fu intitolato al teologo sardo nel 1865 
Sara Marci