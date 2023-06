Il gran cuore della Barbagia 

Nuoro tra le città italiane più generose nella donazione di organi e tessuti e la provincia addirittura prima assoluta a livello nazionale. Emerge dal webinar #UnSìinComune organizzato dal Centro nazionale trapianti e dall’Anci al quale ha partecipato il sindaco Andrea Soddu testimoniando l’esperienza virtuosa della città. Nella stessa mattinata riflessione a scuola sulla donazione.

I dati

Secondo l’indice del dono 2023 calcolato dal Centro nazionale trapianti, Nuoro si conferma tra le città più generose d’Italia (nella fascia 30 mila-100 mila abitanti) con un indice di 74,07/100: secondo posto dietro Corato, in provincia di Bari che ha raggiunto i 77,65/100. Sul podio anche Alghero con 72,30. La provincia di Nuoro è prima in assoluto a livello nazionale con un indice di 71,63/100, davanti a Trento (69,35) e Aosta (67,64).

Il sindaco

«È stato un vero onore essere invitato a rappresentare il Comune, certificato tra più generosi d’Italia - dice Soddu -. Questo risultato dimostra come i nostri cittadini abbiano un grande cuore e una generosità straordinaria verso il prossimo. È un gesto di solidarietà e di amore che merita il nostro più profondo apprezzamento e riconoscimento. Sono estremamente orgoglioso di far parte di una comunità così altruista e consapevole dell’importanza di donare. Continueremo a promuovere e sostenere questa causa, affinché sempre più persone possano beneficiare della generosità dei nostri concittadini».

A scuola

Donare nuova vita nonostante la sofferenza non è più un tabù. Ieri mattina, alla scuola media Maccioni, gli studenti delle classi terze hanno parlato del progetto svolto insieme all’associazione Trapiantati Sardegna. I ragazzi hanno realizzato dei disegni che sono stati stampati su magliette e segnalibri. «Donare gli organi è far sì che una parte di te continui a vivere; si rinasce in un altro corpo - dicono gli alunni davanti a docenti e trapiantati -. Se possiamo cambiare la vita di qualcuno perché non farlo? Vogliamo un futuro migliore, attento al prossimo. Dobbiamo capire l’importanza delle cose a cui siamo abituati. A 18 anni firmeremo a favore della donazione». Tra commozione e abbracci, il neo presidente dell’associazione, Graziano Verachi, sottolinea l’importanza degli incontri nelle scuole: «È la terza volta che ci incontriamo in questi anni; sono una sorta di seminario formativo. Hanno mostrato una grande maturità, spero siano d’esempio per altri Comuni e istituti».

