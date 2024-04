Il gran colpo dell’atletico uri 

Gladiator 0

Atletico Uri 1

Gladiator (3-5-2) : Gemito; Mansi, Ioio (6’ st Mancini), Finizio; Battistelli (15’ st Di Lorenzo), Navas (23’ st Fernandes Lopes Castro), Pizzutelli (42’ st Visconti), D’Anna, Onesto; Messina (33’ st Licciardi), Castaldo. In panchina Marone, Staiano, Alfano, Aruta. Allenatore Antonio Foglia Manzillo.

Atletico Uri (3-4-1-2) : Tirelli: Jah, Rosseti (33’ st Esposito), Fadda; Ravot (2’ st Fangwa), Attili, Melis, Pisano; Valentini; Mari (42’ st Pionca), Demarcus (36’ st Barracca). In panchina Atzeni, Fusco, Lubrano, Scanu, Fiorelli. Allenatore Massimiliano Paba.

Arbitro : Marco Menozzi di Treviso.

Rete : 27’ Demarcus.

Note : espulsi Castaldo (G) ed Esposito (A); ammoniti Mansi, Battistelli e Mancini (G), Jah, Fadda e Mari (A). Recupero 1' pt + 5' st.



S. Maria Capua Vetere. Vittoria pesantissima per l’Atletico Uri. Allo Stadio Mario Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere i ragazzi di Massimiliano Paba battono 1-0 la Gladiator in un autentico spareggio salvezza. È il 27’, l’azione della vittoria nasce da un calcio di punizione dalla tre quarti: capitan Fadda fa la torre per Demarcus che insacca. Al minuto 85 squadre in dieci per le espulsioni di capitan Castaldo da una parte e di Esposito (entrato in campo da una decina di minuti) dall’altra. Ma i tre punti, fondamentali in chiave salvezza, sono uresi.



