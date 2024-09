Il gran balzo di Podda,  da Villaspeciosa alla Champions League 

Da Villaspeciosa alla Champions League. È la storia di Michele Podda, classe 2000, che come tanti altri ragazzi è partito dal campo del suo paese e con passione, determinazione e talento è arrivato a vestire la maglia della Nazionale, vincendo nella scorsa stagione lo scudetto con la Meta Catania.

«Il primo ricordo», dice, «è l’anno in cui praticavo contemporaneamente calcio e calcio a 5, l’anno in cui è arrivata la prima convocazione per la rappresentativa regionale. I momenti più belli sono sicuramente le partite con i miei amici e le prime gare in C1 in cui ho iniziato a vedere per la prima volta il palazzetto di Villaspeciosa pieno».

Da lì è iniziata la scalata tra i grandi del futsal di Michele Podda: Leonardo, L84 e Meta Catania, con cui ha vinto il tricolore ed è stato eletto miglior laterale dell’ultima Serie A. «Non avrei mai immaginato di poter raggiungere questi traguardi», prosegue l’azzurro, «ho sempre vissuto tutto con molta spensieratezza, ho iniziato a crederci solo col passare delle stagioni».

Gli obiettivi per questa nuova stagione sono chiari: «Cercheremo di arrivare più avanti possibile in Champions League», afferma Podda, «faremo tutto il possibile per rigiocarla anche nella prossima stagione. Spero, inoltre, di diventare un punto fisso anche in Nazionale». In tutto questo il legame con Villaspeciosa resta fortissimo: «È casa mia, ci sono tutte le persone più importanti della mia vita. Poter rappresentare Villaspeciosa mi rende molto felice», conferma il classe 2000, «vedere tante persone contente persino più di me per i miei successi mi riempie d’orgoglio». Il sogno? «Poter giocare con i miei amici un campionato Nazionale a Villaspeciosa con il palazzetto pieno».

