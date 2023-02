Il Gpl porta al successo Tirrenogas 

«Operiamo da circa vent’anni nella piana di Ottana e Bolotana - esordisce Gianfrancesco Lecca, imprenditore oristanese -. Continueremo a farlo, garantendo i livelli di occupazione. Questa zona ha delle enormi potenzialità, grazie alla sua posizione baricentrica. Inoltre, il settore del Gpl è florido». Un’area industriale che deve restare strategica per il centro Sardegna, almeno questo è l’approccio di chi da tempo ha scommesso su questa porzione di territorio. E poco importa se intorno l’agonia è evidente e le ciminiere di Ottana sullo sfondo non fumano più. Il tracollo circostante non intacca la Tirrenogas, una decina di dipendenti e unica realtà a puntare con ottimi risultati sul “Gas di petrolio liquefatto”.

Ripartenza

Da Bolotana si levano segnali di speranza, nuove prospettive per il settore energia. Quest’azienda che da decenni stocca e imbottiglia Gpl punta ad ampliare l’attività. «Vogliamo stringere accordi anche con altri partner regionali e nazionali, che hanno voglia di investire sul territorio - afferma Lecca -. Il Gpl resta un settore in salute, ci sono dei cambiamenti nel mercato e si presenta in continua evoluzione. Tuttavia, non dobbiamo mai dimenticarci che il Gpl è energia pulita e sicura». Antonio Giordano, comandante dei vigili del fuoco di Nuoro, avvalora: «Stoccare Gpl è un’operazione sicura se le cose vengono fatte in sicurezza e rispettando le attuali normative e i regolamenti. L’azienda in questione ha sempre rispettato queste condizioni».

Area strategica

La zona industriale di Ottana-Bolotana resta determinante per lo sviluppo economico e produttivo del centro Sardegna. Sebbene nell’ultimo decennio il sito che si estende per 1200 ettari sia andato incontro a un forte processo di deindustrializzazione, non mancano le realtà imprenditoriali di successo. Proprio come la Tirrenogas, con uno stabilimento che si estende per 16 mila metri quadrati e ha una capacità complessiva di stoccaggio di 178 tonnellate di Gpl, tra bombole e prodotto sfuso contenuto in serbatoi fissi. «Operiamo in un settore complesso che impone standard elevati in termini di sicurezza degli impianti e di qualità dei processi di lavorazione - spiega il presidente dell’azienda, Carlo Andrea Lecca -. Negli anni abbiamo fatto importanti investimenti dotando lo stabilimento di tutto il necessario per lo stoccaggio e l’imbottigliamento del Gpl, salvaguardando le professionalità». Il vicepresidente Gianfrancesco Lecca aggiunge: «Il settore energia ha grandi potenzialità nel nostro territorio. Come Tirrenogas siamo pronti a portare avanti un nuovo piano di sviluppo. Nell’attuale fase di transizione energetica il mercato del Gpl continua a essere molto interessante. Stiamo parlando di una fonte energetica competitiva, sia come carburante per riscaldamento domestico sia al servizio delle attività industriali e delle piccole imprese, delle attività turistiche e alberghiere e della ristorazione».