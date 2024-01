Il Governo vara la legge anti-Houthi 

Roma. Agevolare la possibilità di riposizionare uomini e mezzi nelle stesse aree di intervento internazionale e individuare forze ad «altissima prontezza operativa» da impiegare in contesti di emergenza. Con il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge che modifica alcuni passaggi della normativa sulle missioni internazionali, si apre una nuova fase della strategia militare italiana che potrebbe di fatto accelerare la partecipazione alle missioni in quelle aree dove sono già impegnati uomini e mezzi italiani.

Come nel Mar Rosso, dove l’Italia è già presente con una fregata e dove - prossimamente - dovrebbe prendere il via la nuova missione europea per contrastare gli attacchi degli Houthi. «Abbiamo lo strumento per rispondere rapidamente alle crisi derivanti dalla crescente instabilità geopolitica - ha commentato il ministro della Difesa, Guido Crosetto -. Questa modifica conferirà maggiore flessibilità nell’impiego delle forze operanti nella stessa area geografica, consentendo una risposta tempestiva». Il disegno di legge approvato da Palazzo Chigi prevede, in particolare, la modifica dell’articolo 2 della legge sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali, la 145 del 2016. Una norma ritenuta fin troppo rigida dai vertici militari in quanto non consente un riposizionamento in breve tempo su eventuali operazioni nella medesima area.

