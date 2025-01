Il governo Usa si divide sui dazi da imporre agli Stati europei 

Washington. Aiuti all’estero, prestiti federali, finanziamenti a programmi interni. La scure di Donald Trump continua ad abbattersi senza pietà sulle spese ritenute «inutili» dal presidente che continua a mantenere alta la pressione sui dazi, nonostante il suo ministro del Tesoro sia per una linea più morbida. Ma la ghigliottina di The Donald ha tagliato anche i vertici di Usaid e minaccia le teste dei procuratori che si sono occupati della rivolta contro Capitol Hill.

Il presidente sta attuando le promesse fatte in campagna elettorale ad un ritmo serratissimo (è in carica solo da una settimana) e a botte di ordini esecutivi che, in alcuni casi, potrebbero scontrarsi con le decisioni del Congresso. Come ad esempio quello per la sospensione di tutte le sovvenzioni e i prestiti del governo. Il direttore ad interim dell’ufficio del bilancio americano ha dato istruzione alle agenzie federali di «sospendere temporaneamente tutte le attività relative agli obblighi e all’erogazione dell’assistenza finanziaria», chiedendo di verificare se i programmi siano coerenti con i decreti esecutivi di Trump che vietano la diversità e l’inclusione e limitano la spesa per l’energia pulita.

Il blocco riguarda anche il programma di assistenza sanitaria Medicare in alcuni Stati e ha scatenato l’ira dei democratici. Il leader della minoranza dem al Senato l’ha definito una «pugnalata al cuore» delle famiglie americane. «Il popolo americano pagherà un prezzo terribile», ha avvertito Chuck Schumer. Sul fronte estero Trump continua a minacciare dazi sui beni di quei Paesi che non hanno un rapporto commerciale «equilibrato» con gli Stati Uniti. Il ministro del Tesoro, Scott Bessent, avrebbe in mente di imporre tariffe universali del 2,5% sulle importazioni da far salire gradualmente ogni mese concedendo così tempo alle aziende e ai vari Paesi di negoziare. Ma per il tycoon non è abbastanza. Come è noto, le percentuali sono ben più alte - dal 10% al 25% - e non graduali.

