Il Governo su Almasri: «Agito nell’interesse dello Stato» 

«Lo stato di necessità legittima le condotte di tutti i rappresentanti del governo italiano coinvolti nel procedimento sulla vicenda Almasri». Di fronte ai documenti che accusano il governo, l’Esecutivo rivendica di aver agito nell’interesse dello Stato. È questa la tesi difensiva giunta dopo la visione, da parte dell'avvocato Giulia Bongiorno, degli atti dell'inchiesta sul generale libico rimpatriato, per i quali è stata chiesta l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano.

In queste ore la stessa premier Meloni è intervenuta sulla vicenda con riflessioni più ampie: «A me non sfugge che la riforma della giustizia procede a passi spediti e ho messo in conto eventuali conseguenze», dice la presidente del Consiglio in un’intervista al Tg5. E poi aggiunge: «Vedo un disegno politico intorno ad alcune decisioni della magistratura, particolarmente quelle che riguardano i temi dell'immigrazione come se in qualche maniera si volesse frenare la nostra opera di contrasto all'immigrazione illegale».

Ancora attriti con la magistratura dunque, che nel caso Almasri portano ancora una volta allo scontro col procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, il quale intervenendo sui malumori di ambienti di governo per i presunti ritardi nell’invio della documentazione giudiziaria nell'inchiesta sulla vicenda del generale libico precisa: «Gli atti sono stati inviati in 24 ore, se vi sembrano troppe...».

Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a procedere per i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano l'iter procede: entro la fine di settembre la Giunta per le autorizzazioni avrà pronta la relazione per l'Aula e alla Camera si voterà definitivamente entro ottobre, con un esito che appare scontato in favore della maggioranza di governo. Non si voterà per un eventuale processo a Giusi Bartolozzi, la capo di gabinetto del ministero della Giustizia - non indagata - che secondo gli inquirenti avrebbe fornito versioni "contraddittorie e mendaci". Per alcune fonti parlamentari, su di lei rischia di aprirsi un conflitto di attribuzione.

