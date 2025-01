Il Governo spinge per il “Gigi Riva” 

«Lo stadio per Cagliari è uno spazio sociale, prima che l’impianto dove gioca la squadra». Il ministro dello Sport Andrea Abodi rinvia la palla ancora più in alto dell’altro ieri, quando, all’assessorato regionale al Turismo, aveva auspicato l’apertura del cantiere di demolizione del vecchio Sant’Elia entro la fine del 2025. In mattinata, nella Sala delle riunioni del sindaco, a Palazzo Bacaredda, ha incontrato proprio Massimo Zedda, l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta e il capo nazionale della Federtennis Angelo Binaghi, che a un certo punto ha lasciato il Municipio per precedenti impegni.

I temi

Comunque, ieri si è avuta l’ennesima conferma che, attorno al nuovo “Gigi Riva” ruota - in via prioritaria - l’impegno di Governo, Regione, Comune e privati. «Questo tavolo ha suggerito la ricerca di nuovi finanziamenti», ha detto Abodi. «Noi stiamo valutando, con il ministro Giorgetti, e poi vedremo di allargare il confronto anche al ministro Salvini, visto che parliamo di infrastrutture, per quanto sportive, un fondo equity, un portafoglio di opportunità finanziarie. Insomma, non daremo risorse a fondo perduto, ma c'è una componente di co-investimento che stiamo strutturando. Così come ci sono garanzie, contributi in conto interessi. Stiamo immaginando, in armonia con le esigenze dell'amministrazione, anche una gestione commissariale: perché non parliamo di uno stadio, stiamo parlando di un progetto che si svilupperà almeno in 7-8 città, come primo livello, per poi allargarsi anche alle altre categorie. Quindi è molto più ambizioso e, pertanto, c'è bisogno anche di omogeneità dei processi amministrativi cercando di cogliere tutti gli spunti delle migliori pratiche».

Cagliari centrale

Lo stadio di Cagliari, tuttavia, sarà il campo principale: «Si potrebbe prendere Cagliari come riferimento di un progetto di rigenerazione urbana. Stiamo valutando di intervenire con investimenti che riguardino in modo specifico la tecnologia applicata allo stadio, perché le risorse che pensiamo di mobilitare vengono proprio da quella finalità, la transizione 5.0, quindi tutto quello che riguarda la domotica dell’impianto, la sicurezza, anche con la biometria, sapete che ne stiamo parlando per una questione che riguarda la sicurezza, così come l'intelligenza energetica», ha proseguito il ministro. «Il nuovo "Gigi Riva” sarà, mi auguro, una comunità energetica in grado non soltanto di soddisfare le esigenze dell'infrastruttura, ma di poter condividere anche simbolicamente con la comunità il surplus di energia prodotto rispetto al consumo. Quindi mi sembrano tutti ottimi presupposti per poter consacrare in quest'anno l'impegno, in ogni caso, che c'è stato nel decennio trascorso da parte di tutte le amministrazioni che si sono avvicendate. Qui si tratta semplicemente di essere staffettisti: bisogna avere la fortuna di tagliare il traguardo». E se saltassero i piani? «C'è sempre un percorso iniziato e portato a termine appunto dal sindaco, ma tenendo conto anche del lavoro per gli Europei». Sia chiaro: la candidatura a Euro 2032 resta in piedi più solida che mai. «Ma c'è una prima candidatura che, secondo me, è il raggiungimento dell'obiettivo di avere uno stadio che sia all'altezza delle aspettative dei tifosi, di poterli accogliere in modo sicuro in tutte le porzioni dello stadio, di poter essere accessibile. Deve essere un'infrastruttura che abbia profili di umanità», ha concluso il ministro, «che partano proprio dalla capacità di accogliere in ogni settore dello stadio persone con varie forme di disabilità».

I passaggi

Massimo Zedda è parso soddisfatto, ma neppure la maglia dolcevita scura è riuscita a far rientrare il terribile mal di gola che l’ha colto appena sveglio. Sorseggia un caffè poi informa: «Sul nuovo stadio stiamo andando avanti», spiega il sindaco. «È in corso la procedura ex Via (Valutazione impatto ambientale), oggi Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), che si concluderà nei primi mesi dell'anno, poi si avvierà la gara pubblica per la demolizione del Sant'Elia e l'avvio dei lavori per il nuovo stadio. Si darà molta importanza», ha concluso, «anche agli aspetti legati all'efficientamento energetico e alla sicurezza».

Il Cagliari calcio

Nessun intervento ufficiale dalla società rossoblù. Anche se – per via informale – il club ha fatto sapere di osservare con fiducia gli sviluppi tecnici in corso, ricordando che le prossime settimane potrebbero essere decisive per le sorti dello stadio. Insomma, prima di ogni altra dichiarazione ufficiale, il Cagliari vuole vedere la firma sul Paur: l’inizio reale di tanti altri percorsi industriali.

