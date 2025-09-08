Il governo spagnolo: «Tel Aviv  distrugge un popolo indifeso» 

Madrid. Il governo spagnolo di Pedro Sanchez alza un muro contro Israele, accusandolo apertamente di «sterminare un popolo indifeso», bombardando ospedali e «uccidendo bambini innocenti per fame». E, dopo aver aperto oltre un anno fa le porte al riconoscimento dello Stato di Palestina - che sarà seguito da altri Paesi - annuncia nuove misure per «tentare di fermare il genocidio a Gaza».

Una mossa bollata come un «attacco antisemita» dal ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, che chiede agli «amici di Israele nel mondo» di unirsi contro Madrid e «riconoscere la pericolosità dell’attuale governo spagnolo». Alla quale l’omologo iberico, José Manuel Albares, ha risposto richiamando l’ambasciatrice a Tel Aviv in segno di “energica protesta” contro le «accuse calunniose» mosse dal governo di Netanyahu. L’escalation verbale e diplomatica arriva nel giorno in cui un attacco terrorista, condannato «duramente» dall’esecutivo iberico, a Gerusalemme Est ha provocato almeno sei vittime, fra le quali un ragazzo di 25 anni di nazionalità spagnola, da poco sposato e residente in Israele. Sanchez ha ribadito che, sebbene il governo spagnolo abbia sempre sostenuto il diritto di Israele a esistere e a difendersi, si sente in dovere di «cercare di fermare il massacro». «Questo non è difendersi, è sterminare un popolo indifeso e violare le leggi del diritto umanitario», ha affermato. La dura presa di posizione si traduce in misure di esecuzione immediata, che consolidano l’embargo sulla vendita di armi a Israele, in vigore dall’ottobre 2023, benché alcuni contratti siano attivi. Vanno dal divieto di transito nei porti spagnoli di navi che trasportano combustibile a quello di volo di velivoli con materiale di difesa, destinati alle forze israeliane. Vietata l’importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti illegali sulla Striscia e in Cisgiordania. Aumentano anche gli aiuti umanitari per Gaza, che raggiungeranno i 150 milioni di euro entro il 2026.

