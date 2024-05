«Il Governo sostiene la nautica nell’Isola» 

Non solo il quinto corso triennale in Ingegneria Navale in Italia ma anche una laurea magistrale, master e dottorati di ricerca. L’Università di Cagliari, dal palco della Fiera Nautica di Sardegna, rilancia sul progetto di formazione, fortemente voluto dal Consorzio UniOlbia, al fine di creare competenze e alta professionalità. In partenza nell’anno accademico 2024-2025, il Magnifico Rettore, Francesco Mola, ne ha ripercorso la genesi: «Il corso raccoglie un sfida complessa. Costruirà figure professionali che dovranno sentirsi pronte a una formazione permanente perché il rischio di obsolescenza è dietro l’angolo». Tecnologia e innovazione hanno rivoluzionato il mondo della nautica e stare al passo non è semplice; per questo il corso nasce in sinergia con il comparto.

Innovazione

In Gallura, dove la massiccia presenza di super e megayacht è in costante crescita, la nautica (fonti Cipnes 2023) è forte di 854 imprese attive, 3.600 occupati e ricavi complessivi per 328.420.000 euro. Osmosi e co-progettazione con le aziende si rende necessaria. «A fronte di molta offerta di innovazione occorre far nascere la domanda – ha affermato Fabrizio Pilo, prorettore Unica per il territorio – il corso sarà diverso dagli altri già attivi in Italia e la magistrale ancora più proiettata verso le specifiche del settore». La Viceministra al lavoro e politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, ha ribadito la vicinanza del governo al comparto. «Negli anni la blue economy è stata oggetto di un approccio ideologico che discriminava le fasce più alte – ha detto – dobbiamo invece puntare sugli asset che creano Pil e occupazione nei territori come il Sud e le Isole. Abbiamo dato una delega ad hoc per le politiche del mare e lanciato un Piano del Mare». Nautica volano strategico dal punto di vista lavorativo. «La Sardegna ha la responsabilità di valorizzarla ma il Governo ha il dovere di starle accanto e lo farà».

Tra gli stand una zona dedicata al techno-green: dal brevetto che “ceramizza” e previene i materiali dalla corrosione ai robottini sostenibili, piccoli mezzi dotati di intelligenza artificiale che, in autonomia, trasportano oggetti e bagagli. Telecamere marine che monitorano lo stato di salute dei fondali, da applicare alle imbarcazioni sportive. «Con questo progetto è possibile geolocalizzare la rotta di kayak, sup o canoe – spiega la designer di Oengineering, Diana Giaisa Rinaldi - e raccogliere dati».

