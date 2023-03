«Il Governo si dia da fare per l’Et» 

Dopo l’apertura del fascicolo per terrorismo e le indagini che sono confluite all’Antimafia di Cagliari, sono due le ipotesi che vengono vagliate dagli inquirenti sulla bomba che, il 6 marzo scorso, è stata ritrovata inesplosa davanti a uno degli ingressi della miniera dismessa di Sos Enattos, a Lula, sito candidato ad ospitare in Italia l’Einstein Telescope. Le piste privilegiate sono quelle di un attentato di matrice anarchica oppure dei movimenti ambientalisti contro il consumo del territorio. Indiscrezioni che emergono dalle indagini. Intanto, oggi dalle 16, il Consiglio comunale di Lula aperto a tutti tratterà l’argomento.

Avanti sul progetto

«Terrorismo? Non saprei, io non ci credo tanto, ma non ho certo nessun elemento per dirlo. Ognuno fa le sue valutazioni, noi facciamo le nostre riflessioni - commenda il sindaco di Lula Mario Calia - e sono che questo gesto ci disturba e porta solo grane. A questo punto dobbiamo concertarci sul progetto e le analisi sul fatto le lasciamo agli addetti al mestiere. La gravità del gesto è chiara, si possono dire tante teorie ma portano ad aggiungere solo confusione. Noi - prosegue Calia - ci concentriamo sul progetto da portare avanti, l’Et lo vogliamo in Sardegna, piaccia o non piaccia lo porteremo in porto».

Confindustra

A dare supporto Confindustria Nuoro-Ogliastra che con il presidente Giovanni Bitti sottolinea come «la convocazione del sindaco di Lula per un incontro del 15 marzo del partenariato con il pool di scienziati sull’Einstein Telescope è la risposta migliore all’atto vile e inqualificabile di questi giorni che ha avuto l’effetto di rafforzare l’unità del territorio e della Sardegna intera su un progetto di ricerca di interesse strategico per l’Europa e dall’innegabile impatto a livello produttivo, industriale, economico e sociale e in grado di cambiare le sorti di un territorio oggi fortemente in crisi». Confindustria attende che il Governo ufficializzi al più presto la candidatura italiana del sito di Sos Enattos.