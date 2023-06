Il Governo riparte, Panetta a Bankitalia  

Due nomine pesanti per ripartire. Dopo giorni di alta tensione, il governo prova a ricompattarsi scegliendo Fabio Panetta per la guida della Banca d'Italia e Francesco Paolo Figliuolo come commissario per la ricostruzione post-alluvione. Panetta era stata la prima opzione per la scelta del ministro dell'Economia. Nove mesi più tardi, Giorgia Meloni punta su Fabio Panetta per Bankitalia e il Consiglio dei ministri lo indica come governatore, ruolo in cui l'economista si insedierà a partire dal primo novembre, all'indomani della scadenza del mandato di Ignazio Visco. Una decisione che, del tutto casualmente, arriva nella giornata in cui l’esecutivo prende una posizione decisa contro i continui rialzi dei tassi di interesse della Bce.

Ancora, il governo proroga fino a settembre gli aiuti sul caro bollette, stanziando 800 milioni, e di conseguenza le tariffe di gas e luce non dovrebbero variare di molto. Ma la crisi dell'energia non è finita, e in autunno il prezzo del metano potrebbe tornare a salire, anche se non ai livelli dell'anno scorso. Il Cdm ha confermato per il terzo trimestre la riduzione dell'Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano. Sono stati prorogati l'azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e l'aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per il teleriscaldamento e per l'energia prodotta con il gas metano. È stato inoltre prorogato al 30 settembre 2023 il bonus sociale rafforzato per gli sconti sulle bollette di luce e gas. Per queste misure, sono stati stanziati 800 milioni di euro.

L’iter

Tornando a Bankitalia, a inizio giugno Panetta, che fa parte del direttorio della Banca centrale europea, in una intervista a Le Monde, sosteneva che la Bce era «non lontana» dalla fine del suo rialzo dei tassi, notando che «l'inflazione è troppo alta, ma non c'è motivo di preoccuparsi». Dall'autunno dovrà affrontare lo scenario da Palazzo Koch, dove ha già lavorato per sette anni, fino al 2019, come vice direttore generale e come direttore generale. L'iter per la nomina è partito nei giorni scorsi con il parere positivo unanime del Consiglio Superiore di Bankitalia il 23 giugno. In Consiglio dei ministri il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha svolto una relazione di presentazione. Come previsto dalla procedura, il decreto di nomina sarà sottoposto al presidente della Repubblica. Con ogni probabilità, Meloni si è già consultata con il Quirinale prima di prendere questa decisione, che ha già l'apprezzamento del Pd e di Matteo Renzi.

Il curriculum

Trentaquattro anni in Banca d'Italia, poi molti a Francoforte prima come accompanying person e supplente del governatore e poi, dal 2020, come componente del board, Fabio Panetta torna ora nella sede di Palazzo Koch a Roma nello scranno più alto. La nomina a governatore rappresenta così il suggello di una lunga carriera nell'istituto centrale per il banchiere, nato a Roma nel 1959 e divenuto negli ultimi anni il responsabile del progetto per l'euro digitale.

