Il Governo riceve i trattori ma la mobilitazione non si ferma 

Il governo apre agli agricoltori ma la mobilitazione va avanti. Mentre Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Fedagripesca e Copagri hanno incontrato in separata sede la premier Giorgia Meloni che ha annunciato «l’esenzione dell’Irpef ai redditi che non superano i 10 mila euro», i rappresentanti di “Riscatto Agricolo” – il gruppo di agricoltori che non si riconosce in nessun partito e in nessuna bandiera – sono stati convocati al ministero dell’Agricoltura, dove hanno incontrato il ministro Francesco Lollobrigida, che in serata, ha raggiunto il presidio sulla via Nomentana. La manifestazione con i trattori sul Grande raccordo anulare non è stata annullata. Oltre cento mezzi hanno, infatti, percorso 69 chilometri intorno a Roma, mentre in mattinata quattro trattori hanno sfilato davanti al Colosseo. Niente corteo, invece, nel capoluogo sardo dove fino a tarda sera le notizie dalla Capitale sono state discontinue e frammentarie.

Le risposte necessarie

Gli agricoltori e gli allevatori non hanno alcuna intenzione di smantellare il presidio davanti al molo Dogane del porto di Cagliari, dove sono accampati con i loro trattori da ormai dodici giorni. «A noi servono risposte concrete e tangibili, non frottole», ripetevano in attesa di notizie da Roma, dove ieri una trentina di rappresentanti sardi ha raggiunto, nonostante la grande manifestazione nella Capitale annunciata nei giorni scorsi sia stata annullata, i colleghi fermi con i propri mezzi sulla Nomentana. «Per noi del Movimento è un grande onore essere con “Riscatto agricolo”, stiamo conducendo una battaglia di tutti e per tutti. Da dodici giorni stiamo rallentando gli sbarchi e gli imbarchi e il traffico al porto di Cagliari e continueremo, non dobbiamo arrenderci», dice Andrea Cinus, allevatore di Teulada esponente del Movimento pastori Sardi, presente al sit-in alle porte di Roma.

Gli appuntamenti

Una lunga giornata. «Abbiamo messo fin da subito in chiaro che non saremo mai entrati con le associazioni di categoria, queste da tempo ci hanno abbandonato», prosegue Andrea Cinus, «con l’apertura del tavolo tecnico abbiamo fatto un piccolo passo avanti, ma dobbiamo essere tutti compatti e convinti di quello che stiamo facendo. Dobbiamo dimostrare alle associazioni di categoria che non siamo arrivati qui perché avevamo voglia di passeggiare in autostrada con il trattore, ma per ridare dignità al nostro lavoro. Noi andremo avanti senza loro e difenderemo i nostri diritti». Ieri i rappresentanti di “Riscatto agricolo” hanno atteso Lollobrigida al ministero dell’Agricoltura. «È stato aperto un dialogo», ha detto Maurizio Senigagliesi, uno dei portavoce. Il ministro è rimasto con loro fino alle 19,30, e mentre il colloquio è continuato con il sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, il ministro ha raggiunto il presidio sulla Nomentana.

I punti rivendicati

«Fumata nera», ha detto Roberto Congia, rappresentante sardo del comitato “Riscatto agricolo”, a margine dell’incontro. «Abbiamo chiesto con forza di snellire la burocrazia e un impegno a rivedere gli ecoschemi sia sui cereali che sugli ovini, ma non abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo, siamo molto delusi, la mobilitazione non può che continuare a Cagliari, a Roma e in ogni regione».

A Palazzo Chigi

Le associazioni agricole sono state dunque ricevute dalla premier Giorgia Meloni, i ministri dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e degli Affari europei Raffaele Fitto. Un’apertura è arrivata: «Sì all’esenzione dell'Irpef ai redditi che non superano i 10 mila euro». Tra le richieste, anche il rafforzamento dei controlli dell'Autorità di contrasto per far rispettare i prezzi agricoli, difesa del Made in Italy con una cabina di regia interforze contro le importazioni che non rispettano gli standard sanitari, la tracciabilità e le norme sull'origine. E ancora il potenziamento del fondo di garanzia dell'Ismea per consentire alle imprese di accedere al credito bancario con tassi di interesse ridotti e lo stanziamento di 300 milioni per il prossimo triennio per far fronte alle emergenze in agricoltura.

Il colloquio

«Credo che voi possiate riconoscere che in questi mesi l’aumento delle risorse a favore del comparto c’è stato ed è stato rilevante, seppur in una condizione difficile di bilancio», ha detto la premier secondo . In 16 mesi non è possibile fare i miracoli e correggere anni di scelte sbagliate, ma io credo che l’inversione di tendenza sia evidente», ha detto loro, come riferiscono le associazioni, la presidente del Consiglio Meloni.

