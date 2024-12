Il governo jihadista sospende  la Costituzione 

Roma. L’Occidente non chiude ai nuovi capi della Siria ma mette dei paletti, per assicurarsi che dalle ceneri della lunga dinastia Assad rinasca un Paese pacificato e rispettoso di tutta la popolazione, minoranze incluse. In questo quadro sono due i messaggi lanciati dal G7, alla vigilia dell’ultima riunione dei leader convocata dalla presidenza italiana, prima di passare il testimone al Canada: il «pieno sostegno a una transizione inclusiva», guidata da un governo che dovrà essere «credibile, non settario e che dia garanzie sui diritti»; e allo stesso tempo una condanna senza appello per un regime che ha «commesso atrocità per decenni», di cui dovrà rendere conto l’ex rais fuggito in Russia da Putin. E “migliaia” di corpi sono stati rinvenuti ieri vicino Damasco da giornalisti della tv panaraba al Jazeera nei pressi di Qutayfa, a nord-est della capitale. «È probabile che i corpi provengano dalle prigioni politiche del regime, come quella di Sednaya», afferma la tv.

Dopo più di mezzo secolo sotto il clan Assad, segnato dalla repressione degli oppositori, al prezzo di centinaia di migliaia di morti, il portavoce politico del nuovo governo, Obaida Arnaout, ha affermato che ora si vuole instaurare «uno stato di diritto». È un messaggio ben accolto da europei e americani, anche se proprio ieri il nuovo governo siriano ha annunciato di sospendere Costituzione e Parlamento per tre mesi. Tanto più che la galassia delle forze che hanno cacciato Assad è eterogenea, e con una forte componente di matrice jihadista che non rassicura. Per questo il G7, in una dichiarazione che precede il vertice dei capi di Stato e di governo in programma oggi in videoconferenza, ha riaffermato «l’impegno verso il popolo siriano», in nome del quale la nuova leadership di Damasco dovrà garantire «il rispetto dello stato di diritto, dei diritti umani universali, compresi quelli delle donne, la protezione di tutti i siriani, incluse le minoranze religiose ed etniche, nonché trasparenza e responsabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA