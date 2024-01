«Il Governo intervenga per Ilaria Salis» 

Riportare in Italia Ilaria Salis, la militante antifascista di origine sarda accusata di aver aggredito alcuni neonazisti durante le manifestazioni del giorno dell’onore e per questo detenuta da quasi un anno a Budapest «in condizioni disumane».

Un segnale

A chiedere un segnale al governo è il padre della donna, Roberto, che in una conferenza stampa in Senato promossa da Ilaria Cucchi ha sottolineato: «I cittadini hanno bisogno di risposte dalle istituzioni. Noi in questi mesi non le abbiamo mai avute. Mia figlia rischia fino a 24 anni per aver provocato lesioni guarite in 5 e 8 giorni. Chiediamo alla politica di fare qualcosa. Ilaria è costretta a mangiare con le mani e fino al 6 settembre non ha potuto parlare con noi. Ora riusciamo a sentirla un paio di volte a settimana per pochi minuti. In cella ci sono cimici, scarafaggi e topi».

Roberto Salis ha anche letto un testo inviato da lei al suo legale: «Sono stata tormentata da punture di cimici da letto per i primi tre mesi che mi procuravano reazioni allergiche ma non ho ricevuto antistaminici né crema», spiegava in un passaggio.

Il comitato

Per la senatrice Cucchi, «è importante parlare e far conoscere quello che sta succedendo, ed è nato anche un comitato – presentato ieri durante la conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche gli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini – per sensibilizzare l’opinione pubblica italiana sulla sorte della 39enne in vista del processo, che inizierà tra qualche giorno.

«C'è stato un silenzio assordante da parte del governo», ha sottolineato Cucchi. «Lei non chiede di evitare il processo, ma di scontare i domiciliari qui in Italia. È ora che il governo guardi a questa situazione». Oggi il capogruppo di Avs in Senato, Peppe De Cristofaro, durante il question time presenterà un'interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

RIPRODUZIONE RISERVATA