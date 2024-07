Il Governo in Libia per il piano Mattei 

Tripoli. Giorgia Meloni vola a Tripoli per il Forum transmediterraneo sui migranti, tema su cui la Libia chiede aiuto e la premier approfitta del palco per rilanciare il Piano Mattei. Con una premessa: «Con l'Africa l'approccio predatorio è sicuramente sbagliato. Il modo giusto di collaborare è una cooperazione tra pari, strategica». In altre parole, bisogna portare nel Continente investimenti, per evitare che la gente sia costretta a lasciare le proprie case in cerca di un futuro migliore.

Un esempio? L'energia, uno degli asset del Piano Mattei. Con l'invasione russa dell’Ucraina, l'Ue ha risentito di una crisi senza precedenti, «ma ogni crisi nasconde anche un'opportunità», come quella di porre le basi per «diversificare fonti e fornitori», ha osservato. Da qui lo spostamento del baricentro strategico da Est a Sud, perché «l'Africa è potenzialmente un grande produttore di energie».

Ad accogliere la premier, il primo ministro del Governo di unità nazionale, Abdulhameed Dabaiba. Con Meloni, il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi. Il Forum riunisce i Paesi dell’area Mediterranea, dell’Africa Subsahariana, la Commissione europea e le organizzazioni internazionali. Sui migranti, il Governo Meloni vuole «creare le condizioni per una riduzione di carattere regionale dei flussi illegali a beneficio di tutti i Paesi, gli scafisti vanno fermati».

