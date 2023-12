Il Governo impugna il collegato alla manovra 

Un iter di sei mesi, tre di discussione in Aula e adesso il ricorso del Governo. Il collegato – 162 articoli che comprendono misure importanti in materia di sanità, urbanistica, enti locali e trasporti – è la diciottesima legge impugnata della legislatura. Forse l’ultima, vista la scadenza tra poco più di due mesi. Non si sa molto di più perché la Regione non ha ancora ricevuto la notifica del ricorso annunciato durante l’ultima seduta del Consiglio dei ministri. Ma dal comunicato pubblicato subito dopo si intuisce su quali materie il Governo ha focalizzato i suoi rilievi. Tra le altre, il governo del territorio e l’assetto territoriale. Quindi, la riforma che porta a sei le province e a due le città metropolitane, la stessa approvata a inizio legislatura ma mai applicata: il collegato contiene le norme (scritte dall’assessorato agli Enti locali guidato da Aldo Salaris) per l’attuazione, spostando il termine per indire le elezioni di secondo livello al 30 giugno 2024, ma prevedendo anche un richiamo dinamico alla legge nazionale in corso di istruttoria in Parlamento e che riguarda il ritorno all’elezione diretta.

Il comunicato

Ma qualcosa, nell’articolo sugli enti locali, dal punto di vista del Governo si pone in contrasto con la Costituzione.

In particolare, nel comunicato del Consiglio dei ministri si legge che «alcune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ambiente e paesaggio, di ordinamento civile, di ordine pubblico e sicurezza, di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di tutela della salute, di coordinamento della finanza pubblica, di governo del territorio ed assetto territoriale, violano gli articoli 9, 117 e 133 della Costituzione».

Elezioni

Il ricorso sarà notificato all’avvocatura della Regione non prima del 27 dicembre. Tra Natale e Capodanno e nel bel mezzo della corsa dei partiti alla preparazione delle liste da presentare tra un mese in vista delle elezioni del 25 febbraio. Sul fronte liste sono in difficoltà soprattutto le forze del centrodestra che ancora non ha un candidato governatore. L’indicazione arriverà dal tavolo nazionale dopo il via libera alla manovra. Quindi, a questo punto, dopo Natale: l’approvazione della legge di bilancio in Senato è prevista il 22 dicembre e alla Camera tra il 29 e il 30. Ma a due mesi dal voto non avere un nome non aiuta: è quello che sostengono i partiti del grande centro che questo pomeriggio alle 16 si riuniranno per fare il punto.

Nel centrosinistra, intanto, la candidata della coalizione a trazione M5-Pd, Alessandra Todde, ha già avviato a Cagliari la campagna di affissione dei manifesti sei pre tre.

Il candidato di Progetto Sardegna, Renato Soru, prosegue invece il suo ciclo di incontri pubblici: due giorni fa era Porto Torres per discutere del futuro del Golfo dell’Asinara. Ieri a Putifigari per l’iniziativa “Paesi in rete: la città ambiente”.

RIPRODUZIONE RISERVATA