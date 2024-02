Il Governo impugna anche la variazione da oltre un miliardo 

È uno dei temi della campagna elettorale: il rapporto della Regione con il Governo. Non proprio idilliaco se ci si ferma a contare quante volte le leggi sarde incontrano la resistenza del Consiglio dei ministri. Che all’ultima seduta ha impugnato il ventesimo provvedimento della legislatura, la variazione di bilancio da oltre un miliardo di euro definita dall’assessore al Bilancio «l’ultima vera finanziaria di questo mandato».

Le motivazioni

Le ragioni alla base del nuovo ricorso sono tre. In un caso, l’impugnativa riguarda lo status dei consiglieri metropolitani, con il governo ha ribadito nè più né meno «quanto paventato dall’opposizione durante la discussione della legge», ovvero che la Regione non può derogare a una normativa statale in quella materia. Il secondo motivo è legato agli interventi urbanistici e norme sugli appalti. Il terzo investe l’ambito delle borse di specializzazione per l’area sanitaria non medica. Parliamo di tanti laureati (biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, psicologi e veterinari) che frequentano scuole di specializzazione e che, a seguito di una legge approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, avrebbero dovuto beneficiare di una borsa di specializzazione.

Reazioni

Di fronte all’ennesimo ricorso contro l’operato dell’Assemblea sarda, l’opposizione decide di intervenire. «Con l’ultima variazione sono 20 le leggi impugnate dal Governo in questa legislatura regionale. Ne sono state rimandate al giudizio della consulta il 16% di quelle, poche, approvate in totale dal Consiglio. Un record negativo assoluto», attacca il capogruppo dei Progressisti e consigliere regionale uscente Francesco Agus, «tutto questo nonostante l’attività del Consiglio sia stata scarna come mai prima d’ora. Lo diciamo da tempo: non è accettabile che l’autorevolezza di un’istituzione statutaria sia stata fatta a pezzi dalla pochezza di una maggioranza la cui incapacità a legiferare è ormai conclamata e ammessa persino da un Governo amico». Dice la sua anche la candidata del Campo largo Alessandra Todde: «Il Consiglio dei ministri ha bocciato la legge di variazione di bilancio della giunta Solinas per violazione della Costituzione. Sono incapaci e i competenti. Non è una questione di colore politico ma proprio di inaffidabilità. Si tratta dell'ennesima stroncatura a una giunta che ha operato in maniera disastrosa negli ultimi 5 anni e che oggi si candida a dare il colpo di grazia alla Sardegna nei prossimi».

«Serve responsabilità»

Nei giorni scorsi anche il candidato governatore del centrodestra Paolo Truzzu aveva commentato il numero elevato di ricorsi: «Su alcune norme bisogna avere la capacità di spiegare alla politica e alle tecnostrutture romane quali sono le specificità. Se l’avessimo fatto, attraverso la trattativa con il Governo, avremmo potuto evitare l’impugnazione. Poi dobbiamo imparare a scrivere meglio le leggi ne a non pensare di fare cose improponibili. Serve senso di responsabilità». (ro. mu.)

