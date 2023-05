Il Governo ha blindato l’ET 

Una norma inserita nel decreto Pnrr “blinda” il centro Sardegna, scaccia lo spauracchio eolico e fa capire le intenzioni del Governo. Mostra ancora una volta come l’Einstein Telescope sia il progetto su cui puntare, capace di unire Roma all’Isola in un sogno condiviso. «Il Governo e il Parlamento nazionale stanno riconoscendo il valore strategico di Et», afferma l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu: «Il “silenzio” dell’area interessata costituisce il valore del sito e difenderlo è condizione indispensabile a rendere più forte la candidatura». Giovanni Bitti, presidente di Confindustria della Sardegna centrale, non nasconde però qualche perplessità: «Tutta una serie di attività produttive, e tra queste la costruzione di strade e ferrovie, saranno soggette a più complesse procedure abilitative».

Nessun pericolo

L’assessore regionale barbaricino mette le mani avanti e rassicura una ventina di Comuni. «La legge di conversione del cosiddetto decreto Pnrr, proprio all’art 47 comma 9-quinquies, qualifica l’Einstein Telescope come infrastruttura scientifica “ad alta priorità”», dice Pierluigi Saiu: «La legge non introduce divieti allo svolgimento delle attività economiche indicate nell’allegato 1 (costruzione di strade e ferrovie, produzione di energia elettrica, estrazione di minerali da cave e miniere, produzione di cemento, attività di taglio pietre, ndr ) ma prevede che il rilascio dei titoli abilitativi avvenga da parte delle amministrazioni competenti “di concerto” con il ministero dell’Università, sentito l’Istituto nazionale di fisica nucleare». Saiu prosegue: «Il sito di Sos Enattos è di rilevanza nazionale e il suo valore va difeso, in particolare dalle speculazioni sugli impianti eolici che rischiano di mettere in pericolo la realizzazione di un progetto che vale 6 miliardi di euro. Impianti contro cui le comunità, compatte, hanno espresso contrarietà».

Timori e dubbi

L’esponente della Giunta regionale vuole fugare con forza ogni perplessità. Difende quel provvedimento che a suo dire non intende limitare le numerose attività che insistono su un’ampia porzione di Sardegna. «Che l’area interessata sia più vasta di quella del sito concorrente può essere un vantaggio», rincara Saiu: «La norma contenuta nella legge di conversione va intesa come strumento di tutela della candidatura di Sos Enattos. Inoltre, il 9 maggio la ministra Anna Maria Bernini sarà di nuovo in Sardegna: non dobbiamo perdere di vista l’importanza di questo progetto, il valore economico e scientifico». Da Confindustria, però, chiedono ulteriori rassicurazioni. «Su Einstein Telescope ci siamo già espressi e confermiamo il nostro fermo sostegno e appoggio», afferma Giovanni Bitti: «Non capiamo tuttavia come mai, in vista della realizzazione dell’infrastruttura, sia stata delimitata attorno alla miniera di Sos Enattos un’area di protezione così vasta, che risulta notevolmente più estesa rispetto a quanto si sta facendo nel sito concorrente in Olanda, a Limburgo. Stiamo parlando di un’ampia area compresa tra Nuoro, Benetutti, Pattada, Buddusò, Alà dei Sardi, Torpè, Siniscola, Dorgali, Galtellì e Oliena». Silvio Lai, deputato del Pd, conclude: «Ho scritto alla ministra Bernini per sollecitare chiarezza al Governo sulle norme introdotte. Occorre chiarire i criteri utilizzati per l’individuazione dei 19 Comuni, le procedure per le autorizzazioni alle nuove attività e capire con certezza se vi sia il rischio di inibizione anche per le attività in essere».