«Il Governo fermi il piano di Glencore» 

«Non bisogna spegnere il motore». I sindacalisti l’hanno ribadito anche ieri durante un incontro con la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone. Si è parlato del caso Portovesme srl ieri nella sede dell’Ispettorato del lavoro di Cagliari.

Alla rappresentante del Governo è stata esposta la posizione dei sindacati: riattivare il tavolo ministeriale in tempi rapidi e mantenere l’impianto in marcia con o senza Glencore, la multinazionale svizzera che nei giorni scorsi ha annunciato la chiusura della linea zinco. Quest’ultimo punto è stato rimarcato più volte dai delegati, che chiedono al Governo di subentrare nel caso la Glencore decida di abbandonare l’impianto o non sia più in grado di continuare la produzione.

I sindacalisti hanno anche fatto notare che si tratta di produzioni strategiche per il Paese, perciò la linea zinco non deve essere spenta. Sulla vicenda sono intervenuti anche i segretari dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, impegnati nei tre giorni del G7 Lavoro in corso a Cagliari. «Noi non vogliano gestire una dismissione ma far cambiare le scelte inaccettabili di Glencore che vuol produrre fuori dall’Italia», ha detto Maurizio Landini della Cgil. «Chiediamo un intervento urgente del Governo per fermare lo smantellando di uno stabilimento importante per l’economia del territorio», hanno sottolineato Pier Paolo Bombardieri della Uil e Luigi Sbarra della Cisl. Alle 11 di oggi a Portovesme si terrà l’incontro con i consiglieri regionali della V Commissione Industria, nel pomeriggio l’appuntamento è con l’assessore all’Industria Emanuele Cani.

