Il Governo espelle due jihadisti arrivati in Italia con i barconi 

Roma. Tra i 54 espulsi di quest’anno per motivi di sicurezza nazionale due sono stati intercettati dopo essere arrivati in Italia via mare. «Personaggi - secondo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi - che non davano affidamento», per la loro contiguità «con organizzazioni della radicalizzazione islamica nei Paesi di provenienza: sono stati arrestati e rimpatriati». Estremisti, dunque, come tutti i soggetti in odore di jihadismo presenti sul territorio nazionale, che sono attentamente monitorati e alcuni saranno espulsi. Il prossimo potrebbe essere il tunisino che lunedì aveva dato in escandescenze vicino alla sinagoga di Torino brandendo un coltello e minacciando gli agenti: dopo l’arresto è stata avviata la procedura.

