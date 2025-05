«Il Governo dimezza i fondi per le nostre strade» 

Definisce il taglio «Inaccettabile». L’amministratore Battista Ghisu si scaglia contro la legge di Bilancio e il Milleproroghe del Governo «per il taglio pesantissimo dei finanziamenti ministeriali che sarebbe stati fondamentali per la sicurezza delle strade. Solo alla Provincia sono stati eliminati 3 milioni e 410mila euro, risorse già finanziate dal 2025 al 2028». Alle province sarde, secondo Ghisu, erano stati inizialmente assegnati dal ministero delle Infrastrutture oltre 51 milioni ma ne arriverà solo la metà. «Come amministratore – sostiene Battista Ghisu – avevo già denunciato poco tempo fa il taglio delle imposte provinciali Rc auto e di quelle di trascrizione spettanti di diritto alle Province per un importo che in 10 anni ha raggiunto la cifra di quasi 80 milioni di euro e a questi vanno aggiunti altrettanti tagli di finanziamenti diretti che hanno reso in tanti anni una situazione drammatica. Ora un altro taglio da parte del Governo e del Ministero che giudico inaccettabile e lesivo del diritto dei sardi e degli oristanesi che aspettano interventi urgenti per rimettere in sicurezza le nostre strade».

L’amministratore ricorda che «La Provincia insieme alla Regione sta lavorando intensamente con numerosi appalti e cantieri già avviati che stanno ridando fiducia ai cittadini che vedono l’Ente impegnato a risolvere i problemi di sicurezza stradale». «Invierò una nota alla presidente della Regione e agli assessori al Bilancio e ai Lavori pubblici affinché ci sia una protesta corale dell’intera Sardegna. Non si può far ricadere sulle spalle della Regione i costi della sicurezza e manutenzione delle strade provinciali. Mi auguro che i parlamentari sardi esprimano forte contrarietà verso questo taglio». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA