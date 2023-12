Il Governo congela la Zes sarda 

Il primo passo concreto è arrivato con tanto di timbro della Presidenza del Consiglio dei ministri: la Zona economica speciale del Mezzogiorno è ufficialmente partita ed è pronta a sostituire, tra mille incognite e preoccupazioni, quella già attiva in Sardegna.

Si parte

Il decreto ministeriale è stato firmato poche settimane fa, ma la paura che il passaggio di consegne tra la struttura regionale e quella nazionale possa vanificare il buon lavoro fatto fino a ora nell’Isola è più che attuale.

In effetti tanto è stato fatto. La zona economica speciale sarda da quasi due anni, e dopo un’attesa infinita, è riuscita concretamente ad attirare investimenti e imprese pronte a scommettere su territori e infrastrutture isolane. Il rischio ora è quindi che questi vantaggi, spalmati sull’intero Mezzogiorno, possano diventare meno esclusivi e di conseguenza poco allettanti.

Il Governo ha comunque deciso da tempo: la regia delle zone economiche speciali dal prossimo primo gennaio si trasferirà a Roma sotto la guida di un unico Coordinatore «in possesso della specifica ed elevata qualifica richiesta», si legge nel decreto. Al di sotto un team di funzionari che gestiranno a loro volta una squadra di una sessantina di addetti. Il budget approvato per il passaggio di testimone è di oltre 8 milioni di euro di cui circa 5,1 milioni stanziati per le spese del personale, da utilizzare nel decennio 2024-2034.

Timori

Alessandra Zedda, nel dicembre del 2021, nei giorni in cui la Zes della Sardegna aveva preso vita, sedeva nella doppia poltrona di vicepresidente della Regione e assessora al Lavoro dalla quale ha quindi coordinato gli iter burocratici e tecnici per l'avvio dei territori sardi a fiscalità agevolata. «Sia chiaro, non siamo contrari all’istituzione della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno», sottolinea la consigliera regionale Forza Italia, a nome anche del suo gruppo in Aula. «Ma lanciamo un appello al Governo affinché la transizione non penalizzi il lavoro fino a ora fatto per creare sviluppo in Sardegna».

L’ex rappresentante della Giunta Solinas ricorda infatti gli sforzi e le risorse già spese dall’amministrazione regionale. «Abbiamo stanziato circa un milione e mezzo di euro per far partire la macchina organizzativa e garantire la funzionalità della struttura. Inoltre, in pochissimi mesi la Zes sarda, seppure partita in ritardo sui tempi prestabiliti, è riuscita subito ad assicurare autorizzazioni in tempi strettissimi alle imprese che hanno scommesso sull’Isola. Ecco perché, ora che la macchina è rodata, non vorremmo che tutto andasse in fumo».

Appello

Zedda lancia così un messaggio alla premier Meloni e al ministro per il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto: «Se non vogliamo rischiare di perdere credibilità ed efficienza, serve gestire la transizione in maniera graduale per tutelare le imprese che hanno investito e quelle che lo vorranno fare in futuro. Per farlo servirebbe almeno lasciare gli uffici amministrativi nell’Isola, così da mantenere un rapporto diretto e ravvicinato con le aziende. Solo in questo modo potremo preservare l’interesse di sempre più numerose realtà produttive per la Sardegna».

